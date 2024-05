Chicago (ots/PRNewswire) -LanzaJet, ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe und Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, wurde heute in die Liste der TIME100 Most Influential Companies aufgenommen. Die vierteljährlich erscheinende Liste hebt Unternehmen hervor, die auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Einfluss ausüben."Die Aufnahme von LanzaJet in die TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen ist ein Beweis für das Engagement und den Einfallsreichtum unseres gesamten Teams, um den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft zu ermöglichen", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. "Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für den Aufbau einer neuen Treibstoffindustrie für die Luftfahrt durch Spitzentechnologie und die Produktion von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Treibstoffen. Während wir diese Auszeichnung feiern, denken wir über unseren Weg nach, über die Partnerschaften, die der Schlüssel zu unserem Erfolg sind, und über die anhaltende Überzeugung, dass unsere Arbeit eine nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen schafft.Um die Liste zusammenzustellen, bat TIME um Nominierungen aus allen Bereichen und befragte sein globales Netzwerk von Mitarbeitern und Korrespondenten sowie externe Experten. Anschließend bewerteten die TIME-Redakteure jedes einzelne Unternehmen anhand von Schlüsselfaktoren wie Einfluss, Innovation, Ehrgeiz und Erfolg. Das Ergebnis ist eine vielfältige Gruppe von 100 Unternehmen, die dazu beitragen, einen wichtigen Weg in die Zukunft zu finden. Die vollständige Liste finden Sie hier: time.com/100companies.Die von LanzaJet entwickelte Ethanol-to-Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Technologie ist in der Lage, die Luftfahrtindustrie in die Lage zu versetzen, ihre Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen. Das Unternehmen ist inzwischen in mehr als 25 Ländern und auf fünf Kontinenten tätig und eröffnete im Januar die weltweit erste Ethanol-zu-SAF-Anlage in Soperton, Georgia, USA.Zu den kürzlich angekündigten Investoren gehören Microsofts Climate Innovation Fund, Southwest Airlines und der globale Flughafenbetreiber Groupe ADP. Dies erweitert die Investorenbasis von LanzaJet über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und baut auf den bestehenden Investitionen von British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell und Suncor Energy sowie auf der Finanzierung durch Breakthrough Energy, das US-Energieministerium und das britische Verkehrsministerium auf. Sowohl LanzaTech als auch Microsoft wurden bereits in die TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen aufgenommen.LanzaJet ist auch auf der Fortune's 2024 Liste der innovativsten Unternehmen aufgeführt, auf Platz 8 im Bereich Kultur und auf Platz 22 im Bereich Produkte. Der CEO von LanzaJet, Jimmy Samartzis, ist auch ein 2024 Midwest Finalist für den Entrepreneur des Jahres von Ernst & Young.ÜBER LANZAJETLanzaJet ist ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, das sich für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie einsetzt. Als Anbieter und Hersteller nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) mit patentierter Alkohol-zu-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis schafft LanzaJet eine Chance für künftige Generationen, indem es den Einsatz von SAF und anderen sauberen Technologien beschleunigt, die für die Bewältigung der Klimakrise und die Umgestaltung der Weltwirtschaft entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2410446/LJ_black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lanzajet-wird-in-die-time100-einflussreichsten-unternehmen-aufgenommen-302159747.htmlPressekontakt:Teddy Bailey,tbailey@teamavoq.comOriginal-Content von: LanzaJet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173641/5790677