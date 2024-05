Boeing steht unter strenger Beachtung der Federal Aviation Administration (FAA). Der Flugzeugbauer darf daher unter anderem nicht mit voller Last produzieren. Und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Das sagte der Leiter der Behörde nach dem jüngsten Treffen mit der Boeing-Führung. Die FAA geht angesichts anhaltender Sicherheitsprobleme davon aus, dass sie Boeing in den nächsten Monaten keine Erlaubnis zur Steigerung der 737 MAX-Produktion erteilen wird. Das sagte der Leiter der Behörde ...

