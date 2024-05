Ethereum-Kurs bald bei 5.000 Dollar?

Nachdem die letzten Wochen von breiter Euphorie in Ethereum($ETH) gepackt waren, hat sich diese bereits in dieser Woche etwas abgekühlt. Viele Anleger erhofften sich von der Zulassung der Ethereum-ETFs einen sofortigen Kursanstieg. Dieser kam auch, allerdings nicht mit der Nachricht selbst, sondern vorher, wodurch davon auszugehen ist, dass Insider bereits Bescheid wussten. Nach der eigentlichen Nachricht kam es eher zu einem sogenannten "Sell the News Effect".

Dieser hat nicht nur Ethereum erfasst, auch der Bitcoin ($BTC), Solana (S$SOL) oder Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE) befinden sich derzeit in Korrekturen und die Kurse scheinen nicht wirklich vom Fleck zu kommen. Allerdings vergessen viele Anleger, dass auch der Bitcoin nach der Einführung der ETFs erst einmal gefallen ist und erst in den Wochen und Monaten danach ein starkes Momentum nach oben aufbaute. Eine ähnliche Situation könnte uns jetzt in Ethereum erwarten. Derzeit notiert der Kurs knapp unter dem Jahreshoch von 4.102. Bei einem Ausbruch aus diesem scheint die Marke von 5.000 allerdings greifbar nah zu sein.

(Der Ethereum-Kurs notiert knapp unter dem Jahreshoch von 4.102 - Quelle: Tradingview)

Ethereum steht kurz vor einem neuen Aufwärtstrend

Der Ethereum-Kurs steht zwar derzeit in einer Korrektur, allerdings in einer technisch gesehen sehr sauberen. Es wurde nämlich noch kein unteres Tief gebrochen und die heutige kleine Umkehrkerze könnte genau das Ende dieser Korrektur bedeuten. Entscheidend ist hierbei das Hoch bei 3.975. Wird dieses durchbrochen, gäbe es zwei Hoch- und zwei Tiefpunkte, was die Mindestanforderung ist, um von einem Trend zu sprechen.

Dieser Punkt liegt gerade einmal 4 % entfernt. Die nächste Hürde wäre das erwähnte Jahreshoch, wobei dies angesichts der sehr positiven Nachrichtenlage und des ausgeprägten Chartbildes eher einen schwachen Widerstand darstellen dürfte. Beim Durchbruch durch dieses rückt das langersehnte Jahreshoch in Ethereum in greifbare Nähe.

(Ethereum steht kurz vor der Ausbildung eines neuen Trends im Tageschart und nimmt das Jahreshoch in Angriff - Quelle: Tradingview)

Bank aus Singapur hält große Mengen an Ethereum

Schon vor der Zulassung der Ethereum-ETFs gewannen immer mehr gestandene Finanzinstitute und Konzerne immer breiteres Vertrauen in den Kryptomarkt allgemein und in Ethereum. So twitterte Coindesk heute auf X (ehemals Twitter), dass laut der On-Chain Analysefirma Nansen die DBS Bank aus Singapur große Mengen an Ethereum in ihren Assets hält. Die Bank soll angeblich ein gewaltiger Kryptowal mit einer Ethereum-Menge sein, die in etwa 650 Mio. Dollar entspricht! Damit ist davon auszugehen, dass auch die renommierte Bank am Glauben an die positive Entwicklung der Kryptowährung festhält.

CORRECT: Singapore's DBS Bank is reportedly a crypto whale, according to Nansen. The on-chain analytics firm said that an address, which belongs to the bank, holds nearly $650 million in $ETH. By @godbole17.https://t.co/0aGpRZAukY - CoinDesk (@CoinDesk) May 30, 2024

Auch am Optionsmarkt gibt es stark bullishe Signale für Ethereum

Um ein umfassendes Marktverständnis zu bekommen, reicht es oft nicht, den Chart allein oder nur die Nachrichten zu verfolgen. Auch Indikatoren abseits des eigentlichen Marktes können richtungsweisend sein. Eine der verlässlichsten Indikationen ist der Optionsmarkt bzw. das sogenannte Put-Call-Ratio. Dieses sagt kurz erklärt viel darüber aus, wie hoch das Bedürfnis nach Absicherung im professionellen Markt ist.

Das Put-Call-Ratio in Ethereum liegt derzeit bereits am Jahreshoch, was bedeutet, dass professionelle Marktteilnehmer wie eben etwa auch die DBS Bank ein sehr geringes Absicherungsbedürfnis in Ethereum haben. Auch das ist ein bullishes Signal und bildet neben der Chartanalyse und der fundamentalen Nachrichten somit das dritte Puzzleteil, das für steigende Ethereum-Kurse spricht.

$ETH options market measure continues to rise, signaling a bullish outlook even though prices have pulled back to $3.7K since Monday. Reports @godbole17.https://t.co/ckde0ZUkQR - CoinDesk (@CoinDesk) May 30, 2024

Falls Ethereum wirklich ein neues Allzeithoch markiert, wird das höchstwahrscheinlich starke Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben. Und zwar im positiven Sinne, denn während ein Anstieg auf 5.000 lediglich eine Bewegung von 25 % wären, könnte es durchaus Coins geben, die sich vervielfachen. Insbesondere im Bereich der Meme-Coins.



