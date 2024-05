Notcoin News: NOT knackt 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung

In den letzten Tagen war ein neuer Coin auf einmal im Fokus des Interesses vieler Anleger: Notcoin. Diese neue Kryptowährung ist Teil des gleichnamigen auf Telegram laufenden Tap-to-Earn Spiels, welches in den letzten Tagen über 35 Millionen Nutzer anzog. Der Coin erreichte nun erstmals den Meilenstein von über 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung und Anleger fragen sich berechtigterweise, wie es für den Coin weitergehen wird, beziehungsweise, worum es sich bei NOT überhaupt handelt.

Notcoin ist ein brandneues Tap-to-Earn Spiel von Telegram

Notcoin ist ein innovatives Tap-to-Earn-Spiel, das die Aufmerksamkeit von Millionen weltweit auf sich gezogen hat. Direkt in die Telegram-App integriert, ermöglicht es den Spielern, eine Kryptowährung namens Notcoin zu "minen", indem sie auf eine animierte Münze klicken. Das Spiel zeichnet sich durch seine Einfachheit und Zugänglichkeit aus, was es für jeden leicht macht, ohne die üblichen Komplexitäten von Krypto-Spielen zu starten.

Spieler interagieren mit dem Spiel, indem sie auf eine lächelnde, animierte Münze innerhalb ihrer Telegram-Chats tippen. Jeder Tipp "mint" Notcoins und simuliert so den Kryptowährungs-Mining-Prozess. Anfangs hatten diese Notcoins keinen realen Wert und dienen lediglich als In-Game-Währung, doch inzwischen ist NOT eine richtige handelbare Kryptowährung und wurde an mehreren Top-Exchanges gelistet.

Seit dem Start hat Notcoin schnell an Beliebtheit gewonnen und gehört zu den am schnellsten wachsenden Play-to-Earn-Spielen. Die Beta-Phase begann im November 2023, und am 1. Januar 2024 wurde das Spiel offiziell gestartet. Bis Anfang Februar konnte es bereits über 25 Millionen Spieler anziehen. Das einfache, aber packende Gameplay hat viele Nutzer fasziniert und die Spielerzahlen in die Höhe getrieben.

Das Spiel wurde von Open Builders entwickelt und wird von der TON Foundation unterstützt. Diese Unterstützung verleiht dem Projekt eine zusätzliche Legitimität und fördert sein Potenzial, sich in Zukunft als echte Kryptowährung auf der TON-Blockchain weiterzuentwickeln.

Kurs geht seit einigen Tagen durch die Decke und erreichte erst heute ein neues Allzeithoch

Der Kurs von Notcoin befindet sich seit mehreren Tagen auf einem steilen Aufwärtstrend. Nachdem die Preisentwicklung nach dem Launch vor zwei Wochen zunächst etwas verhalten begann und anfängliche Verluste verzeichnet wurden, gelang dem Coin in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte Wertsteigerung. Der Wert von NOT schoss von unter 0,005 Dollar auf über 0,01 Dollar in die Höhe und verdoppelte sich somit innerhalb von nur einer Woche. Heute konnte der Coin erneut einen Kurszuwachs von über 30 % verbuchen.

Aktuell wird Notcoin bei 0,012 Dollar bewertet und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Mit diesem Meilenstein überschritt der Coin zudem zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von NOT bei 1,2 Milliarden Dollar, womit er die 72. größte Kryptowährung am Markt ist. Das Handelsvolumen übersteigt dies sogar und liegt derzeit bei 1,24 Milliarden Dollar, was das immense Interesse an Notcoin eindrucksvoll unterstreicht.

In den kommenden Tagen wird es spannend zu beobachten sein, ob NOT seinen Wert weiter steigern kann. Es besteht die Möglichkeit, dass der Kurs in den nächsten Tagen die psychologisch wichtigen Marken von 0,015 Dollar und 0,02 Dollar erreicht. Andererseits könnte es auch sein, dass den Bullen bald die Kaufkraft ausgeht, was zu einer Konsolidierung über dem Support bei 0,01 Dollar oder einer Korrektur in Richtung 0,008 Dollar führen könnte. Dies wird maßgeblich davon abhängen, wie sich das Tap-to-Earn-Spiel von Notcoin weiter entwickelt und ob es auch in den kommenden Wochen seine hohe Beliebtheit beibehält.

Doch egal, ob es sich um Tap-to-Earn, Play-to-Earn oder eine andere Form des "To-Earn" handelt, diese Verdienstmöglichkeiten im Krypto-Space erfreuen sich derzeit größter Beliebtheit. Immer mehr Krypto-Projekte schließen sich dem Trend an und bieten Anlegern die Möglichkeit, durch das Spielen eines Spiels oder durch das Erbringen von Arbeit in irgendeiner Form Rendite in Form von echten Coins zu verdienen.

eTukTuk möchte ebenfalls ein Play-to-Earn Spiel auf den Markt bringen

Während man den größten Hype bei Notcoin bereits verpasst zu haben scheint, steht das neue Krypto-Startup eTukTuk noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Das Projekt möchte bald ebenfalls ein Play-to-Earn-Spiel auf den Markt bringen, um sein eigentliches Ziel voranzutreiben. Das Ziel von eTukTuk besteht darin, eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen TukTuks bereitzustellen, die die Straßen und Städte in Metropolregionen von Entwicklungsländern verstopfen und verpesten. Mit diesem Ziel hat eTukTuk ein eigenes elektrifiziertes TukTuk entwickelt, welches mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie wesentlich günstiger, sicherer und effizienter sein soll als herkömmliche TukTuks.

Angelehnt an dieses reale Ziel, sollen Spieler im Play-to-Earn-Spiel von eTukTuk im Stil von "Crazy Taxi" ein eTukTuk durch die Straßen von Sri Lanka fahren und dort Aufträge als TukTuk-Fahrer erledigen können. Für diese Fahrten werden die Spieler mit echten TUK-Coins entlohnt. Die TUK-Coins bilden das finanzielle Rückgrat des Projektes und sollen im gesamten eTukTuk-Ökosystem als Zahlungsmittel dienen. Anleger haben aktuell die Möglichkeit, TUK-Coins im Pre-Sale zu einem vergünstigten Preis von nur 0,032 Dollar pro Coin zu erwerben und sich so frühzeitig in die zukünftige Entwicklung dieses vielversprechenden Krypto-Startups einzukaufen.

Im Pre-Sale wurden bereits Investitionen in Höhe von 3,3 Millionen Dollar eingesammelt. Zusätzlich haben Anleger die Möglichkeit, durch das Staking ihrer Coins zusätzliche jährliche Renditen in Höhe von 83 % zu verdienen. Das macht eTukTuk zu einer besonders attraktiven Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die den Einstieg in den Krypto-Markt nicht verpassen wollen und gleichzeitig in ein umweltfreundliches und innovatives Projekt investieren möchten.

