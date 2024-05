JPMorgan: Bank-Aktie mit interesssanter Keilformation!

Das Bankhaus treibt die Digitalisierung im Finanzwesen voran!

JPMorgan (JPM) - ISIN US09075V1026

Keine Aktienrückkäufe, aber Rekordgewinn & Rekorddividende bei JPMorgan!

Rückblick: Ein stabiler Aufwärtstrend und ein Kursplus von fast 28 Prozent zeigen, dass die Bullen bei der JPMorgan-Aktie an Bord sind. Die spitz zulaufende Keilformation etwas oberhalb des 20er-EMA bestärkt die Erwartungen, dass es in Kürze nach oben weitergehen dürfte.

JPMorgan-Aktie: Chart vom 30.05.2024, Kürzel: JPM Kurs: 199.33 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullsches Szenario

Beim Auflösen der Formation nach oben, wäre das Allzeithoch vom 20. Mai wieder greifbar.

Mögliches bärsches Szenario

Unterhalb der langen roten Kerze könnten die Bullen erst einmal etwas die Lust verlieren. An der positiven Einstellungen gegenüber dem Wertpapier würde sich aber vorerst nichts ändern, zumal der Aufwärtstrend weiterhin intakt bliebe.

Meinung

JPMorgan lieferte 2023 ein Rekordergebnis und zahlt den Aktionären eine Rekorddividende. In der Kasse ist genug Cash, um die digitale Transformation im Bankensektor mit einer bahnbrechenden Technologie-Investition von 17 Milliarden USD in diesem Jahr voranzutreiben. Mit dieser Summe ist das Institut einsam an der Spitze der Bankenwelt und katapultiert sich an die Spitze der Digitalisierung. Das Geld fließt quer durch alle Geschäftsbereiche und in die Strategie des Unternehmens. Schwerpunkte sind Künstliche Intelligenz, digitale Bankdienstleistungen, Modernisierung der Back-Office-Systeme sowie die Entwicklung neuer Produkte, Services und Kundenbindungskonzepte. Insofern ist damit zu rechnen, dass JPMorgan weiterhin als Taktgeber im Finanzwesen fungiert und der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Angesichts der Rekordhöhe des Aktienkurses entschied sich die Bank gegen Aktienrückkäufe, da man das aktuelle Kursniveau als zu hoch für solche Transaktionen erachtet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 572.41 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1851.83 Mio USD

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/jpmorgan-aktie-technologie-investitionen-rekordhoch/52122

Meine Meinung zu JPMorgan ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 30.05.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.