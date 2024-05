DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.485 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag ist es mit den Aktienkursen leicht nach unten gegangen, dies allerdings bei dünnen Umsätzen, da viele Marktteilnehmer wegen des Feiertags Fronleichnam in mehreren Bundesländern abwesend waren. Die Kurse fielen im Sog der US-Börsen, an denen der Verkaufsdruck speziell auf die Technologiewerte im späten Geschäft zunahm. Durchwachsene Zahlen und ein schwacher Ausblick von Salesforce hatten Befürchtungen geweckt, dass deren Probleme nicht allein unternehmensspezifisch sein, sondern die ganze Branche betreffen könnten. SAP, die im Xetra-Handel im Gefolge von Salesforce um 4,1 Prozent gefallen waren, gaben am Abend nochmals um knapp 1 Prozent nach.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.485 18.497 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

