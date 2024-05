Batteriehersteller haben jetzt einen effizienten und flexiblen Weg, um auf die Rechte aus einem breiten Patentportfolio von mehr als 5.000 Patenten zuzugreifen, das wichtiges geistiges Eigentum von zwei Branchenpionieren umfasst.

Tulip Innovation Kft. gab heute den Start eines neuen Lizenzprogramms bekannt, das Patente im Zusammenhang mit der Lithium-Ionen-Batterietechnologie von LG Energy Solution, Ltd. (LG Energy Solution) und Panasonic Energy Co., Ltd. (Panasonic Energy) zusammenfasst. Das neue Lizenzierungsprogramm von Tulip basiert auf einem kombinierten Portfolio von mehr als 5.000 Patenten von LG Energy Solution und Panasonic Energy aus über 1.500 Patentfamilien und steht allen Batterieherstellern weltweit zur Verfügung. Dieses Programm stellt die bisher größte Ansammlung von Patenten dar, die in der Batterieindustrie zur Lizenzierung angeboten werden.

LG Energy Solution und Panasonic Energy sind führend und Pioniere in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Sie blicken auf eine mehr als zwei Jahrzehnte lange Geschichte bahnbrechender Innovationen zurück und investieren jährlich beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung. Diese Unternehmen haben viele der weltweit am weitesten verbreiteten Batterietechnologien erfolgreich entwickelt und maßgeblich zu ihnen beigetragen.

Das Programm von Tulip bietet Batterieherstellern einen neuen effizienten und alternativen Weg, über eine einzige Lizenz auf diese breite Palette an patentierten Technologien von LG Energy Solution und Panasonic Energy zuzugreifen. Das von Tulip lizenzierte Patentportfolio deckt ein breites Spektrum von Materialien und Prozessen in Bezug auf Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator und Elektrode sowie Strukturen und Prozesse in Bezug auf Zellen, Module und Packs ab.

"Mit standardisierten Verträgen, einer vereinfachten Verwaltung und einem einzigen Ansprechpartner bietet Tulip erhebliche Vorteile für Hersteller, die bereit sind, die erforderlichen IP-Lizenzen zu erwerben, um ihre Lithium-Ionen-Batterie-Aktivitäten im Rahmen der Patentportfolios von LG Energy Solution und Panasonic Energy abzudecken", sagte Giustino de Sanctis, CEO von Tulip.

Das Engagement von Tulip als Lizenzverwalter spiegelt das Vertrauen wider, das sowohl LG Energy Solution als auch Panasonic Energy in das Team von erfahrenen Patentlizenzierungsexperten setzen.

"Das Tulip-Programm ist eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen, die in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien tätig sind, umfassende Lizenzen für wichtige Technologiebereiche zu erhalten, die als Grundlage für ihr Geschäft dienen können", sagte Jay Kim, Chief Technology Officer von LG Energy Solution. "Indem wir Nachzüglern in der Branche eine faire Möglichkeit zur Patentlizenzierung bieten, wird Tulip dazu beitragen, faire und wettbewerbsfähige Marktbedingungen in der Batterieindustrie aufrechtzuerhalten."

"Die Schaffung eines fairen Wettbewerbsumfelds durch dieses Programm wird die Innovation im Bereich der grünen Technologie fördern und damit zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen", sagte Shoichiro Watanabe, Chief Technology Officer von Panasonic Energy. "Tulips einzigartige Fähigkeit, Lizenznehmern maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, kombiniert mit einem tiefen Verständnis der Technologien und Industriestandards sowie vereinfachten Berichts- und Verwaltungsverfahren, wird für alle Beteiligten von großem Nutzen sein."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tulipinnovation.com.

Über Tulip Innovation

Tulip Innovation Kft. ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegründet wurde, um das Lizenzprogramm für Lithium-Ionen-Batterien aufzubauen und zu verwalten. Tulip hat seinen Sitz in Ungarn, dem Zentrum der europäischen Batterieproduktion, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die Li-Ionen-Batterietechnologie einsetzen, um sicherzustellen, dass deren Produktionsbetriebe Zugang zum robusten IP-Portfolio von Tulip haben. Tulip wird von einem Team von Lizenzierungsexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung geleitet und verfügt über eine einzigartige Kombination aus starken Verbindungen zur Industrie und Fachwissen bei der Verhandlung und Verwaltung von Patentlizenzen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.tulipinnovation.com

Über LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), eine Abspaltung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilität, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfangreicher Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 58.000 Patenten der weltweit führende Patentinhaber im Bereich Batterien. Sein robustes globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa und Asien erstreckt, umfasst Produktionsstätten für Batterien, die durch Joint Ventures mit großen Automobilherstellern entstanden sind. LG Energy Solution hat sich dem Aufbau eines nachhaltigen Batterie-Ökosystems verschrieben und will bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette Kohlenstoffneutralität erreichen. Gleichzeitig verkörpert das Unternehmen den Wert des gemeinsamen Wachstums und fördert eine vielfältige und integrative Unternehmenskultur. Um mehr über die Ideen und Innovationen von LG Energy Solution zu erfahren, besuchen Sie https://news.lgensol.com.

Über Panasonic Energy

Panasonic Energy Co., Ltd. wurde im April 2022 im Rahmen der Umstellung der Panasonic Gruppe auf ein operatives Unternehmenssystem gegründet und bietet weltweit innovative, auf Batterietechnologie basierende Produkte und Lösungen an. Mit seinen Lithium-Ionen-Autobatterien, Batteriespeichersystemen und Trockenbatterien bietet das Unternehmen sichere, zuverlässige und komfortable Energie für eine breite Palette von Geschäftsbereichen, von Mobilität und sozialer Infrastruktur bis hin zu medizinischen und Konsumgütern. Panasonic Energy hat sich verpflichtet, zu einer Gesellschaft beizutragen, die Glück und ökologische Nachhaltigkeit verwirklicht. Mit seinen Geschäftsaktivitäten möchte das Unternehmen gesellschaftliche Probleme angehen und gleichzeitig eine Führungsrolle bei Umweltinitiativen übernehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.panasonic.com/global/energy/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240530365686/de/

Contacts:

tulip@berlinrosen.com