Smart LanternTM wird das Kundenerlebnis verbessern und die Installationskosten der Betreiber reduzieren

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), ein führender Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen, hat ein strategisches Memorandum of Understanding (MOU) mit Compal Electronics, Inc. (TAIEX: 2324) unterzeichnet, einem weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen im Bereich der Herstellung intelligenter Geräte, an einem umfassenden Plan für die Kommerzialisierung einer 5G Smart Fixed Wireless Access (FWA)-Technologie.

Yiyun Chang, Vice President at Compal Electronics, Inc. (left), shaking hands with Dr. Ali Sadri, CTO of Airgain Inc., after signing a strategic MOU.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Massenproduktion dieser transformativen Technologie, die das Potenzial hat, das 5G-Kundenerlebnis und die Möglichkeiten der Mobilfunknetzbetreiber (MNO) erheblich zu verbessern.

Airgain Smart LanternTM nutzt die zum Patent angemeldete Smart-Beamforming-Technologie, um die FWA-Bereitstellung für den Endbenutzer zu vereinfachen und den Aufwand, Mitarbeiter zu Reparaturen zu zum Kunden zu senden, sowie die professionelle Installation zu verringern, indem automatisch die Richtung des besten empfangenen und gesendeten Signals von der 5G-Mobilfunk-Basisstation (gNb) bestimmt wird.

Vorläufige Testergebnisse deuten auf eine Leistungssteigerung von mehr als 25 sowohl beim Durchsatz als auch bei der Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen omnidirektionalen Fixed Wireless Access (FWA) Kundenendgeräten (CPE) für den Innen- und Außenbereich hin.

Die Absichtserklärung (MOU) verpflichtet die beiden Unternehmen zu einer Zusammenarbeit, in deren Rahmen sie die 5G-KPI-Verbesserungen der Technologie evaluieren und die Machbarkeit, Effektivität und Möglichkeiten für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Original Device Manufacturer (ODM) für die Entwicklung von FWA-Geräten bewerten werden.

Das Herzstück der Innovation ist Airgains neuartige intelligente Antennentechnologie für 5G-Mittelband- und C-Band-Frequenzen sowie neuartige Beamforming-Algorithmen. In Kombination mit der Expertise von COMPAL bei der Entwicklung von FWA-Modulen, die führende 5G-Chipsatzanbieter nutzen, wird dies ein starkes Wertangebot für ihre Kunden darstellen.

Laut der Prognose im Ericsson Mobility Report wird der Markt für Fixed Wireless Access (FWA) bis zum Jahr 2028 einen Wert von 67 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16 entspricht. Die FWA-Technologie von Smart Lantern hat das Potenzial, die Einführung der FWA-Technologie bei den Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) erheblich voranzutreiben.

Dr. Ali Sadri, CTO of Airgain, Inc., bezeichnete die Absichtserklärung als einen wichtigen Moment für die Markteinführung von Smart LanternTM und fügte hinzu:

"Auf dem Weg zur Kommerzialisierung bedeutet die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit COMPAL einen strategischen Sprung nach vorn, um das volle Potenzial unseres innovativen Produkts Smart LanternTM auszuschöpfen.

Nachdem wir auf dem Mobile World Congress die Machbarkeit des Systems demonstriert und große Begeisterung ausgelöst haben, unterstreicht diese Absichtserklärung unser Engagement, diese Begeisterung in einen greifbaren Markterfolg zu verwandeln. Diese bedeutsame Partnerschaft festigt die Position von Airgain als Vorreiter bei der Bereitstellung modernster Lösungen, die die zukünftige Landschaft der drahtlosen Kommunikation prägen."

Yiyun Chang, Vice President bei Compal Electronics, Inc. sagte:

"Die Mission von COMPAL ist es, kollaborative Innovation zu fördern und Ideen zu verwirklichen. Unsere Zusammenarbeit mit Airgain basiert auf dem gemeinsamen Bestreben, die Grenzen des Möglichen in der Telekommunikationsbranche zu verschieben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft die Erwartungen von Telekommunikationsausrüstern (TEMs), Mobilfunknetzbetreibern und Systemintegratoren (SI) nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wird.

"Gemeinsam sind wir in der Lage, die Standards und Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation neu zu definieren. Dies unterstreicht das Engagement von COMPAL, hochmoderne Lösungen zu liefern, die die Zukunft der Konnektivität gestalten."

Für weitere Informationen über Smart LanternTM besuchen Sie airgain.com.

