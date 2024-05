DOG GO TO THE MOON Prognose: Nach Runes-Nachfrageschub

Der führende Bitcoin-Ordinals-Coin DOG GO TO THE MOON explodiert seit Tagen und scheint nicht mehr aufhaltbar zu sein. Erst heute wurde ein neues Allzeithoch ausgebildet und ein beeindruckendes Kursplus von mehr als 26 % verzeichnet. Warum sich die Investoren so auf DOG GO TO THE MOON stürzen und ob es sich dabei wirklich um einen guten Memecoin handelt, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

DOG GO TO THE MOON steigt immer höher an

Bei DOG GO TO THE MOON handelt es sich um einen Hunde-Memecoin, welcher von Dogecoin inspirierte und als Rune auf der Blockchain von Bitcoin herausgegeben wurde. Verfügbar ist er seit dem 24. April, während das Runes Protokolls zeitgleich mit dem Bitcoin Halving am 20. April erfolgte.

Seitdem konnte sich DOG GO TO THE MOON als der größte Runes-Token auf Bitcoin behaupten. Aktuell erzielt er eine Marktkapitalisierung in Höhe von 834,6 Mio. USD, womit er für einen Memetoken schon eine sehr ansehnliche Bewertung erreicht hat.

Allein während der vergangenen 24 Stunden konnte DOG GO TO THE MOON um 26,57 % auf einen Preis von 0,008344 USD steigen und ein neues Allzeithoch ausbilden. Diese Entwicklung ist umso beeindruckender, da der Memecoin bis Mitte Mai kontinuierlich an Wert verlor.

Zuletzt schafft er es auch auf CoinMarketCap auf Platz 8 der größten Memecoins. Diese Entwicklung ist umso beeindruckender, da das Projekt nicht einmal eine eigene Website oder einen Twitter-Account hat.

Stattdessen verlinkt es auf die Internetseiten von Ord und Magic Eden. Aber auch bei den Social-Media-Profilen wird der Twitter-Account von @LeonidasNFT verlinkt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen klassischen Memecoin-Account, sondern den eines traditionellen Nutzers.

Somit legt DOG GO TO THE MOON weniger Wert auf ein ausgefallenes und starkes Branding, wie es bei vielen der erfolgreichen Memetoken der Fall war. Zwar gibt es auf X auch Beiträge über den Memecoin, jedoch ist es kein Vergleich.

Dennoch hat es DOG GO TO THE MOON heute auf CoinMarketCap auf Platz 1 der Trends geschafft. Davon konnte wiederum der Kursverlauf profitieren, sodass er ein neues Allzeithoch verzeichnet hat. Möglicherweise könnte das Momentum sogar noch etwas weiter anhalten.

Noch bietet er mit einer Marktkapitalisierung von 824,71 Mio. USD etwas Luft im Vergleich zu anderen Memecoins wie Dogewifhat, der auch schon rund 5 Mrd. USD, oder Dogecoin, der auf seinem Rekordhoch 89,08 Mrd. USD erzielt hat. Dies entspricht einem Potenzial von weiteren 6x bis 108x.

Bitcoin Runes verzeichnen wieder verstärkte Nachfrage

Am heutigen Tage haben die Bitcoin Runes einen Anstieg ihrer Marktkapitalisierung um 18,72 % auf 735,33 Mio. USD verzeichnet. Ebenso nahm das Handelsvolumen um beeindruckende 53,84 % auf 121,29 Mio. USD zu. Dennoch haben viele andere Metriken zuletzt enttäuscht.

Prozentualer Anteil der Runes-Transaktionen auf Bitcoin | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Der Markt der Bitcoin Runes hat bereits seine ersten Höhen und Tiefen erlebt und scheint sich langsam auf einem Niveau eingependelt zu haben. Innerhalb der ersten Tage haben sie noch einen enormen Andrang ausgelöst und am 20. April mit 881 BTC sogar mehr als 70 % der Gebühreneinnahmen der Bitcoin-Blockchain ausgemacht. Mittlerweile sind es jedoch nur noch 13,8 %.

Bitcoin-Transaktionen nach Art | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Auf diese Weise sind auch kurzzeitig die Einnahmen der Bitcoin-Gebühren von rund 80 BTC auf 1.258 BTC um 1.473 % angestiegen. Ebenso kam es zu massiven Verzögerungen der Bitcoin-Transaktionen sowie einer Erhöhung der durchschnittlichen Transaktionsgebühren auf 128,45 USD.

Durchschnittliche Bitcoin-Transaktionsgebühren | Quelle: YCharts

Bis Ende April wurden noch einmal vermehrt neu Runes geätzt. Seitdem hat jedoch auch das Interesse der Entwickler wieder abgenommen, da die ersten Reaktionen weniger überzeugend waren. Zudem kam Kritik von Entwicklern wie Luke Dashjr auf, da der Biet-Mechanismus auch bei fehlgeschlagenen Geboten Gebühren verlangt und Spam verursacht.

Ebenso ist ein Rückgang des Transaktionsvolumens der Runes feststellbar. Während sie am 23. Mai noch auf insgesamt 1.063.514 Transkationen gekommen sind, waren es am gestrigen Tage gerade einmal nur noch 114.816 und somit 89,20 % weniger.

Transaktionen der Bitcoin Runes | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Obwohl die Bitcoin Runes erst nach den BRC-20-Token erfunden und die Vorgänger bereits eine höhere Etablierung erreichen konnten, verzeichnen die Runes mittlerweile ein wesentlich größeres Interesse bei den Investoren.

Die Dominanz konnte bereits am ersten Tag der Einführung der Runes erreicht werden und hält sich seitdem konstant. Schon am ersten Tag haben die Runes 99,7 % und die BRC-20 nur 0,3 % ausgemacht.

Runes vs. BRC-20 | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Zwar konnten die BRC-20 wieder kurzzeitig auf eine Dominanz von bis zu 44,2 % kommen, jedoch lag sie mit 5,1 % wesentlich niedriger im Vergleich zu den neuen und technologisch attraktiveren Runes. Denn sie sind effizienter als die BRC-20 und lassen sich nahtlos in die Bitcoin-Skalierungslösung Lightning Network einbinden.

Dogeverse bietet größeres Potenzial als DOG GO TO THE MOON

Während sich der Entwickler von DOG GO TO THE MOON bisher praktisch keine Mühe gegeben und noch nicht einmal eine eigene Website entwickelt hat, gibt es auch wesentlich vielversprechendere Alternativen auf dem Markt wie der besonders gefragte Multichain-Memecoin Dogeverse.

Er verfügt nicht nur über eine eigene Website und verschiedene Social-Media-Präsenzen, die auf eine deutlich höhere Seriosität schließen lassen. Überdies bietet er eine Reihe weiterer Vorteile, welche die Investorenherzen höherschlagen lassen.

Denn er wurde nicht wie DOG GO TO THE MOON nur auf einer einzelnen Blockchain herausgegeben. Stattdessen können ihnen Tokeninhaber auf den Netzwerken von Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB Smart Chain, Solana und Base verwenden. Somit soll er sich von dem Rest der anderen Token abgrenzen.

Mit Dogeverse können sich die Nutzer flexibel für das Ökosystem ihrer Wahl entscheiden. Gleichzeitig werden sich damit die verschiedenen Anwender, Entwickler und Investoren erschlossen, die über die jeweiligen Blockchains verstreut sind. Ebenfalls werden einseitige Risiken anderer Memecoins durch den Misserfolg eines Netzwerkes ausgeschlossen.

Aufgrund seiner höheren Wertstabilität durch eine feste Tokenanzahl von 200 Mrd. $DOGEVERSE und seiner Staking-Rendite von 44 % pro Jahr konnte er schnell 15 Mio. USD im Presale einwerben. Die hohe Nachfrage könnte wiederum ein Indiz auf parabolische Entwicklungen nach der Listung sein.

Fortan haben Interessierte nur noch 3 Tage Zeit, um sich das Angebot des Vorverkaufs zu sichern. Bereits am 5. Juni um 10 Uhr UTC können dann die Token beansprucht werden. Daher müssen Investoren nicht wie bei anderen Presales eine längere Wartezeit einplanen und können fast sofort von einem vielversprechendem Memecoin in einem besonders bullischen Marktumfeld profitieren.

