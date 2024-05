Das 1. Quartal gibt schon einen Vorgeschmack für Edelmetallproduzenten was dann im 2. Quartal und Folgende zu erwarten ist bei diesen hohen Durchschnittspreisen!

MAG Silver aktuelles Interview mit dem CEO George Paspalas!

Sehr geehrte Leser und Leserinnen!

die steigenden Silber- aber auch Goldpreise machen nicht nur uns Freude sondern nun kommt endlöich bei den Produzenten mehr Geld an. Umsatz und Gewinne fangen an zu steigen und wir erwarten dies auch in den nächsten Quartalen.

MAG Silver zeigte ein gutes 1. Quartal 2024 per 31. März 2024 mit einem Nettogewinn von knapp 14,9 Mio USD bzw. 0,14 $ pro Aktie, der auf einen Ertrag aus Juanicipio (nach der Equity Methode bilanziert) von 19.2 Mio $ und ein bereinigtes EBITDA von 32,447 Mio $ zurückzuführen ist.

Im ersten Quartal 2024 wurden auf der Mine Juanicipio insgesamt 325.683 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von 476 Gramm pro Tonne (g/t") verarbeitet was einem äquivalenten Silbergehalt von 713 g/t entspricht.

Juanicipio erreichte eine Silberproduktion und eine äquivalente Silberproduktion von 4,5 bzw. 6,4 Millionen Unzen.

Noch wichtiger sind die tiefen Kosten! Juanicipio erzielte eine solide Kostenleistung mit Cash-Kosten von 2,50 $ pro verkaufter Unze Silber (8,66 $ pro verkaufter Unze Silberäquivalent und nachhaltigen Gesamtkosten von 6,11 $ pro verkaufter Silberunze (11,22 $ pro verkaufter gleichwertiger Silberunze) im ersten Quartal 2024. Hervorragend.

Das Unternehmen hat keine Schulden! Wenn man das Interview dem CEO anschaut dann wird einem schnelle klar, dass hier noch deutlich mehr zu erwarten ist! Wir sind bullish für MAG Silver wie auch H.C. Wainwright.

https://www.resource-capital.ch/fileadmin/news/MAG_Silver/2024/290042024_MAG_HCW_buy_recommendation_17USD.pdf

17 USD als Kursziel ist doch schon mal ein schicker Anfang. In CAD umgerechnet ergibt das ca. 23,30 CAD.

Der Point and Figure Chart sieht auch gut aus!

Im Mai 2024 wurde ein sauberes Kaufsignal generiert. Das erste Kursziel liegt bei 22 CAD. Danach sind wir bei 26 CAD und längerfristig sehen wir 44 CAD als machbar an.

MAG Silver ist ein konservativer Play auf die Edelmetalle aber das Unternehmen baut auch noch zusätzlich Zink und Blei ab. Die Kostenstruktur sieht gut aus und man plant für 2024 mit ca. 10 USD pro verkaufter Unze Silber. Angesichts weiter steigender Silberpreise dürfte das ein sehr gutes Jahr für MAG Silver werden. Die Aktie sollte man unbedingt auf dem Radar haben! Ich bin Aktionär und dabei!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

