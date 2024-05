© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Dow-Jones-Schwergewicht Salesforce ist am Donnerstag nach schwachen Zahlen um 20 Prozent gecrasht. Was denkt die Wall Street darüber?Salesforce crasht - Erinnerungen an große Finanzkrise 2008 Es war ein Crash historischen Ausmaßes: Mit einem Verlust von 19,7 Prozent gab die Aktie von Salesforce, einem der Schwergewichte im Dow-Jones-Index, so stark nach wie seit der großen Finanzkrise 2008 nicht mehr. Ursache der horrenden Kursverluste waren schwächer als erwartete Quartalszahlen. Neben dem Umsatz unter der Analystenprognose sorgte vor allem der schwache Ausblick für Entsetzen unter den Anlegern: Die KI-Welle scheint trotz der Dienstleistungsplattform Einstein an Salesforce vorüberzugehen. …