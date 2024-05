The following instruments on XETRA do have their first trading 31.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.05.2024Aktien1 US66987P4090 Novabay Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 DE000A351405 ASG SolarInvest GmbH2 DE000DW6ADU7 DZ BANK AG3 DE000DW6ADT9 DZ BANK AG4 DE000DW6ADS1 DZ BANK AG5 DE000DW6ADR3 DZ BANK AG6 XS2769388435 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.7 DE000HLB5634 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale