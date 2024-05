Der DAX konnte am Donnerstag unterstützt von US-Konjunkturdaten, die die Zinssorgen gelindert haben, leicht zulegen. Am Ende betrug das Plus 0,1 Prozent auf 18.496,79 Zähler. Ein deutliches Minus beim DAX-Schwergewicht SAP nach Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce verhinderten ein größeres Plus. Am heutigen Freitag wird der deutsche Leitindex etwas niedriger erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 18.480 Punkte.Insgesamt zeichnet sich für den DAX aber ein positiver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...