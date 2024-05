Die Birkenstock-Aktie hat am Donnerstag einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet, nachdem das Unternehmen erfreuliche Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hat. Birkenstock hatte erst im Oktober letzten Jahres seinen Börsengang in New York vollzogen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr ist positiv.CEO Oliver Reichert betonte die Chancen des Unternehmens mit seinen modetrendunabhängigen ...

