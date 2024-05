DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

NIKE INC. CDR(REG.S) NKE0 CA65410W1068 31.05.2024 HZE/EOT

CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 CLP1 US18946Q1013 31.05.2024 HZE/EOT

COSCO SHIP.HLDG.ADR/5 YC1 C6G0 US22112X1063 31.05.2024 HZE/EOT

GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 6GAA US40053W1018 31.05.2024 HZE/EOT

MOL NA A ADR REG.S 1/2 MOGG US6084642023 31.05.2024 HZE/EOT

ORANGE S.A. ADR EO 4 FTE1 US6840601065 31.05.2024 HZE/EOT

