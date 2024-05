Ethereum News: Steckt der Preis bei 3.800$ fest?

Ethereum erlebt derzeit eine spannende Phase: Trotz einer Achterbahnfahrt bleibt der Preis nahe der 3.800-Dollar-Marke. Die kürzliche Genehmigung des Ethereum Spot ETF hat den Preis nach oben katapultiert, doch nun scheint er sich an einem Widerstandspunkt zu befinden.

Am Freitag notierte Ethereum bei 3.736 US-Dollar, was einen leichten Rückgang von 0,3 % innerhalb von 24 Stunden und einen Wochenverlust von 0,2 % bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete Bitcoin einen Anstieg von 0,7 % und handelt derzeit bei 68.241 US-Dollar.

Ethereum zeigt im Verhältnis zu Bitcoin Stärke, obwohl der allgemeine Trend rückläufig ist. Die ETH/BTC-Preiskurve blieb 482 Tage lang unter den 50- und 200-Tage-Durchschnitten. Nach der ETF-Genehmigung stieg Ethereum jedoch über diese Indikatoren und befindet sich nun in einer bullischen Flaggenmuster. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte ein Kursanstieg von 22 % bevorstehen.

Die Unterstützungslevel für Ethereum liegen bei 3.710 Dollar und 3.665 Dollar, welche in der Vergangenheit bereits dreimal getestet wurden.

Bitcoin könnte ebenfalls vor Ausbruch stehen

Die Gerüchteküche brodelt auch rund um Bitcoin. Der Preis nähert sich dem Ende eines symmetrischen Dreiecks im 4-Stunden-Chart, was auf eine mögliche bevorstehende Aufwärtsbewegung hinweist. Schlüsselwiderstände sind bei 71.600, 74.724 und 77.490 US-Dollar zu beachten, während die Unterstützungszonen bei 66.200, 65.700 und 62.900 US-Dollar liegen.

https://x.com/LIQPRODIGY/status/1796055186605256989

Blackrocks jüngster Vorstoß mit dem Ethereum Spot ETF hat für positive Stimmung gesorgt. Blackrock hat ja mittlerweile Grayscale als größten Bitcoin Spot ETF halter abgelöst und möchte scheinbar auch beim Ether ETF eine Vorreiterrolle einnehmen. Zudem läuft der Wettlauf gegen Grayscale bei den BTC-Beständen auf Hochtouren. Mit diesen Entwicklungen bleibt der Kryptomarkt in Bewegung, und Anleger müssen auf die kommenden Trends vorbereitet sein.

Der Kryptomarkt zeigt damit aktuell eine Seitwärtsbewegung, während sich ein neuer ICO, WienerAI, immer mehr Kapital für seinen Launch sichert. WienerAI will mit seinem innovativen KI-Trading-Bot und einem Memecoin die Szene aufmischen.

Hier zu WienerAI und mehr zum KI-Trading erfahren

Die Technologie hinter WienerAI

WienerAI kombiniert künstliche Intelligenz mit dem Charme eines treuen Begleiters und revolutioniert so das Krypto-Trading. Der AI-gestützte Trading-Bot ist speziell darauf ausgelegt, auch Anfängern einen einfachen Einstieg zu ermöglichen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und fortschrittlicher Vorhersagetechnologie durchsucht WienerAI die Märkte und liefert unvoreingenommene Analysen.

Seamless Swaps und Null Gebühren

Dank der nahtlosen Swap-Funktion verpasst man keine gewinnbringenden Gelegenheiten mehr. WienerAI vergleicht Preise über verschiedene dezentrale Börsen hinweg und findet den besten Deal. Zudem werden keine Gebühren erhoben, was die Gewinne maximiert. Ein weiterer Vorteil ist der Schutz vor MEV-Bots, die oft versuchen, durch vorteilhafte Preisunterschiede Gewinne zu erzielen. WienerAI positioniert sich vor solchen Frontrunnern und sorgt für einen optimalen Handel.

Blockchain und Tokenomics

WienerAI basiert auf der Ethereum-Blockchain und verwendet den nativen ERC20-Token $WAI. Die Tokenverteilung sieht wie folgt aus: 30% Presale, 20% Staking, 20% Community Rewards, 10% DEX/CEX Liquidity und 20% Marketing. Insgesamt gibt es 69 Milliarden $WAI-Token.

Die Sausage Army

Um die dezentrale Welt zu dominieren, baut WienerAI die sogenannte Sausage Army auf. Diese Gemeinschaft soll die positiven Eigenschaften von WienerAI verbreiten und die Vision eines lustigen, AI-gestützten Handelsbots weitertragen. Die Sausage Army wächst täglich und steht kurz davor, ihren großen Auftritt zu haben.

WienerAI Masterplan

Der Plan von WienerAI umfasst mehrere Schritte: Aufbau der Sausage Army, Durchführung eines Smart Contract Audits, Presale-Launch und eine weltweite Marketingkampagne. Der finale Schritt ist die Listung auf globalen Börsenplattformen und der Launch des WienerAI Trading Bots.

WienerAI verspricht, die Tradition der Memecoins fortzusetzen und gleichzeitig durch fortschrittliche KI-Technologie neue Maßstäbe im Krypto-Trading zu setzen. Die Fans - die Sausage Army - sind bereit für diesen innovativen Schritt in die Zukunft.

Hier auch Teil der Sausage Army werden und in WienerAI investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.