Die Mutares SE & Co. KGaA ist in exklusive Verhandlungen über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Repartim an einen institutionellen Investor eingetreten. Gemäß französischem Recht findet zurzeit ein Konsultationsprozess der jeweiligen Arbeitnehmervertretungen von Repartim und dem Investor statt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet. Repartim mit Sitz in Tours, Frankreich, ist ein renommierter französischer Spezialist für Hausreparaturen. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen technische Unterstützung in Notfällen, die ein schnelles Eingreifen vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...