ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" bereits im Volumen von 6,102 Mio. Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar



31.05.2024 / 10:00 CET/CEST

Köthen, 31. Mai 2024 - Die 8 % Anleihe "SolarInvest 2023/2028" (ISIN: DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, wurde heute wie geplant in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen. Erfolgreich platziert wurde bereits ein Volumen von 6,102 Mio. Euro. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier weiterhin über die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) bis zu einem Maximalvolumen von 10 Mio. Euro zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Thomas Benz, Geschäftsführer der ASG SolarInvest GmbH: "Unser Dank gilt allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis sind wir durchaus zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln unsere geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Projektentwicklungen zwischenfinanzieren und somit unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen können. Dazu beitragen werden auch die von uns gehaltenen Projektrechte im Wert von derzeit rund 33 Mio. Euro." Eckdaten der Anleihe "SolarInvest 2023/2028" Emittentin ASG SolarInvest GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Platziertes Volumen 6,102 Mio. Euro Kupon 8 % p.a. ISIN/WKN DE000A351405/A35140 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ) Valuta 15. Dezember 2023 Laufzeit 5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024) Rückzahlungstermin 15. Dezember 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 15. Dezember 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 15. Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des Bilanzgewinns

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) Financial Advisor bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-versum.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Thomas Benz, Christof Schmieg

ASG SolarInvest GmbH

+49 3496 6499360

solarinvest@asg-solar.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



