Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) macht am Donnerstag einen kräftigen Sprung nach oben, nachdem die nächste Großbank ihr Kursziel für den US-Titel deutlich nach oben geschraubt hat. Die Zeichen stehen wieder auf Wachstum, was Anlegern eine der besten Investment-Gelegenheiten im Markt verschafft. Japanische Großbank hebt den Daumen Die PayPal-Aktie ist am Donnerstag zeitweise um +3,75% hochgesprungen und ging schließlich mit einem Tagesplus von 2,41% ...

