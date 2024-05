Der Endspurt zur diesjährigen DWS-Dividende läuft. Die kommende Woche stattfindende Hauptversammlung wird über deren Höhe entscheiden. Dividendenjäger haben jetzt noch die Möglichkeit sich die in diesem Jahr sehr hohe Ausschüttung zu sichern.Im vergangenen Jahr hat der Vermögensverwalter DWS Group einen Nettogewinn von 1,56 Milliarden Euro erzielt. Die Hauptversammlung am 6. Juni, kommenden Donnerstag, entscheidet nun über die Gewinnverwendung. Was sich erstmals relativ technisch anhört und natürlich ...

