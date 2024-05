EQS-News: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Lübke Kelber AG veröffentlicht Jahresabschluss 2023



31.05.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lübke Kelber AG veröffentlicht Jahresabschluss 2023



Frankfurt a. M., 31. Mai 2024 - Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33) gibt im Zuge der erstmaligen Erstellung eines Jahresabschlusses nach Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Sie entsprechen den am 10. Mai 2024 bereits kommunizierten vorläufigen Geschäftszahlen der Gesellschaft.



Die Lübke Kelber AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 als Holdinggesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft keinen Umsatz erzielt. Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Restrukturierungs- und Rechtsverfolgungskosten betrug das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) EUR -0,42 Mio. (Vj.: EUR -0,62 Mio.). Der Jahresfehlbetrag belief sich auf EUR -0,44 Mio. (Vj.: EUR 0,63 Mio.).



Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum Bilanzstichtag EUR 17,8 Mio. (Vj.: TEUR -78). Ursächlich für die deutliche Steigerung des Eigenkapitals war die im vierten Quartal 2023 durchgeführte Sachkapitalerhöhung, bei der unter Ausschluss des Bezugsrechtes gegen die Ausgabe von 907.500 Aktien aus dem genehmigten Kapital die Dr. Lübke & Kelber GmbH in die Lübke Kelber AG eingebracht wurde.



In Hinblick auf das operative Geschäft hat die Dr. Lübke & Kelber GmbH im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz auf EUR 8,7 Mio. gesteigert. Das EBIT lag bei EUR -1,6 Mio. Wesentliche Gründe für das negative Ergebnis waren der gegen den Markttrend erfolgte weitere Personalaufbau, der Aufbau des Asset- und Beteiligungsmanagements sowie Wertberichtigungen auf Forderungen.



Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand auf Basis der getätigten Investitionen in Personal und den Aufbau der neuen Geschäftsfelder von einem positiven EBIT von über EUR 1,0 Mio. für die GmbH und deren Töchter, und damit auch für die Lübke Kelber AG über den Beteiligungsertrag von einem positiven Ergebnis, aus.



Der Jahresabschluss 2023 der Lübke Kelber AG ist abrufbar unter https://luebke-kelber-ag.de/investment-highlightsfinanzpublikationen . Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 der Lübke Kelber AG ist für Anfang Juni geplant.





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und London. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.

Mehr Informationen unter https://luebke-kelber-ag.de/





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com





31.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com