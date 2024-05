Krypto-News: Experte nennt Datum für Bitcoin-Allzeithoch

Bitcoin steuert auf ein neues Rekordhoch zu und bewegt sich derzeit um die 67.900 US-Dollar, während auch Altcoins beeindruckende Gewinne verzeichnen. Die führende Kryptowährung steht kurz davor, ihren bisher höchsten Wert zu erreichen, da auch die Nachfrage nach Exchange-Traded Funds (ETFs) enorm steigt. Anleger spekulieren darauf, dass Bitcoin bald die magische Grenze von 70.000 US-Dollar dauerhaft durchbrechen könnte.

Der bekannte Analyst Rekt Capital hat kürzlich auf X seine neuesten Einschätzungen zum Bitcoin-Marktzyklus geteilt. Seinen Analysen zufolge könnte Bitcoin, wenn sich die Geschichte wiederholt, einen Höhepunkt im Bull Market Mitte September oder Mitte Oktober 2025 erreichen. Doch die aktuelle Beschleunigung des Zyklus spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des genauen Zeitpunkts dieses Peaks. Derzeit beträgt die Zyklusbeschleunigung etwa 180 Tage. Sollte dieser Wert für den Rest des Zyklus bestehen bleiben, könnte der Höchststand bereits im April 2025 erreicht werden.

In einem ergänzenden Post führt Rekt Capital aus, dass Bitcoin im Zyklus von 2015-2017 seinen Höchststand 518 Tage nach dem Halving erreicht hat. Im Zyklus von 2019-2021 war es 546 Tage nach dem Halving. Sollte sich dieses Muster wiederholen, würde dies bedeuten, dass der nächste Bull Market Peak zwischen Mitte September und Mitte Oktober 2025 liegt.

Aktuell beschleunigt sich Bitcoin in diesem Zyklus um etwa 180 Tage. Je länger Bitcoin nach dem Halving konsolidiert, desto besser ist es für die Resynchronisation dieses Zyklus mit dem traditionellen Halving-Zyklus. Das bedeutet, dass ein konsolidierter und stabiler Markt nach dem Halving das Potenzial für einen noch größeren und nachhaltigeren Bull Market bietet.

Vor wenigen Tagen hatte Rekt Capital außerdem gepostet: "BTC hat sich erholt. ETH hat sich erholt. Es ist Zeit für Altcoins, zu steigen." Nach seiner Ansicht des "Money Flow", also des Geldflusses, sollte nun nach Bitcoin und Ethereum der große Altcoin-Rallye kommen.

Dies zeigt sich auch bei Initial Coin Offerings (ICOs), die sehr erfolgreiche Vorverkäufe anbieten. Ein Beispiel dafür ist PlayDoge, ein brandneuer Token, der in nur vier Tagen mehr als eine halbe Million Dollar für seine Idee eingesammelt hat.

PlayDoge erobert die Krypto-Welt im Sturm und bringt frischen Wind in die Szene der Meme-Coins. Dieser Token kombiniert das kultige Doge-Meme mit einer Tamagotchi-ähnlichen Spielmechanik, die nostalgische Erinnerungen an die 90er-Jahre weckt. Spieler können ihren virtuellen Doge füttern, trainieren und auf Abenteuer schicken, um $PLAY-Token zu verdienen, was das Konzept des Play-to-Earn (P2E) in eine neue Dimension hebt.

Innerhalb von nur wenigen Tagen nach dem Start seines Vorverkaufs hat PlayDoge über 550.000 US-Dollar eingesammelt. PlayDoge setzt auf die BNB Smart Chain, was zusätzliche Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Kosten bietet und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Binance-Listing-Teams auf sich zieht.

Das Spiel selbst besticht durch seinen klassischen 8-Bit-Look und bietet eine Vielzahl von Mini-Spielen, in denen Spieler auf einer Online-Bestenliste gegeneinander antreten können. Die Besten werden mit $PLAY-Token belohnt, die nicht nur im Spiel genutzt, sondern auch gestaked werden können, um attraktive jährliche Renditen zu erzielen. Diese Kombination aus spielerischer Unterhaltung und finanziellen Anreizen macht PlayDoge zu einem einzigartigen und vielversprechenden Kandidaten im Bereich der Meme-Coins.

Die Community ist bereits in Aufruhr, und viele sehen in PlayDoge das Potenzial, andere etablierte Meme-Coins wie Floki und SHIB in den Schatten zu stellen. Die Nostalgie der 90er trifft hier auf die moderne Krypto-Welt und schafft eine einzigartige Synergie, die sowohl alteingesessene Gamer als auch neue Krypto-Enthusiasten begeistert.

