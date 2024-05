Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Zinswende in der Eurozone: Nächste Woche entscheidet die EZB wieder über die Geldpolitik und wird aller Voraussicht nach die Leitzinsen senken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dies gehe zumindest aus der Kommunikation der EZB-Ratsmitglieder hervor, die die Finanzmärkte in ihren Reden und Interviews der letzten Wochen auf eine Zinssenkung im Juni eingestimmt hätten. Ein fast einstimmiger Anteil von 95% der am 6. Juni stimmberechtigten Mitglieder des EZB-Rats habe sich in der jüngsten Kommunikation nach Lesart der Analysten für eine Lockerung der Geldpolitik um wahrscheinlich 25 Basispunkte ausgesprochen. ...

