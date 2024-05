Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des jüngsten Inflationsanstiegs dürfte der EZB-Rat mit der Normalisierung der Leitzinsen im Euroraum beginnen, so die Analysten der Helaba.Der Weg für die erste Zinssenkung der EZB seit fast fünf Jahren scheine geebnet. Der jüngste ifo-Geschäftsklimaindex sei ein weiterer Beleg dafür gewesen, dass die Wirtschaft neue Impulse gut gebrauchen könne. Entgegen den Erwartungen habe sich die Erholung des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers nicht fortgesetzt. Nach drei Anstiegen in Folge habe der Index zuletzt stagniert. Sollte die EZB wider Erwarten die Zinswende nicht einleiten, hätte dies negative Folgen für die Stimmung in der Euro-Wirtschaft und an den Finanzmärkten. ...

