Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Schweizer Großbank mitteilt, ordnet die UBS im Zuge der Integration der Credit Suisse, die am Freitag (31.5.) abgeschlossen ist, die Konzernleitung in der Vermögensverwaltung sowie in anderen Unternehmensbereichen neu, so die Experten von "FONDS professionell".Zunächst: Ulrich Körner, Chef der Credit Suisse, werde die Bank Ende Juni nach der Fusion verlassen. Weiter werde Iqbal Khan, Leiter des Global Wealth Managements (GWM), ab 1. September als Nachfolger von Edmund Koh die Funktion des President UBS Asia-Pacific übernehmen und auch in der Region vor Ort tätig sein. Kahn bekomme mit Rob Karofsky, dem bisherigen Leiter des Investmentbankings, einen Kollegen an seine Seite: Beide würden das GWM gemeinsam leiten. Karofsky werde ferner President UBS Americas; er folge auf Naureen Hassan. ...

