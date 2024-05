© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Dienstleister für Cybersicherheit Zscaler verzückt Anleger mit seinem ersten Nettogewinn überhaupt. Die Aktie ist gefragt und steigt deutlich.KI-Hype befeuerte auch Cybersecurity-Aktien Cybersecurity-Aktien waren in den vergangenen 12 Monaten stark gefragt. Fonds wie der Amplify Cybersecurity ETF oder auch der Global X Cybersecurity ETF konnten sich um knapp 22 beziehungsweise rund 16 Prozent steigern - und dabei auch vom Hype um Künstliche Intelligenz profitieren. Die birgt im Hinblick auf die Sicherheit von Daten, IT- und Infrastruktursystemen nämlich Chance und Risiko zugleich. Chance, da Cybersicherheitsunternehmen neue Möglichkeiten erhalten, Angriffe in Echtzeit auszuwerten oder …