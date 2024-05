Nach einem eher verhaltenen Handelstag ist der DAX am Freitagnachmittag ins Plus gedreht. Konjunkturdaten aus den USA sorgten für neuen Rückenwind, auch die US-Futures haben grüne Vorzeichen. Damit sieht es nun gut aus, dass der Leitindex über der wichtigen 18.5000-Punkte-Marke ins Wochenende geht.Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben ohne Lebensmittel und Energiekosten stieg im April zum Vormonat um 0,2 Prozent an. Das lag im Rahmen der Schätzungen. Auf Jahresbasis stieg der PCE-Kernwert ...

