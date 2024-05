© Foto: adobe.stock.com



Die Cannabis-Unternehmen verpassten es einmal mehr, durch robuste Quartalsergebnisse verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen; zumindest in der Breite. Verbesserte Rahmenbedingungen - doch, welches Unternehmen kann sie nutzen? Eine Reihe positiver Nachrichten rüttelte den in Lethargie versunkenen Cannabis-Sektor wach. Die Aktienkurse schossen nach oben, kamen deutlich zurück, schossen wieder nach oben und kamen schließlich wieder etwas zurück. Die Nachrichten gaben dabei den Takt vor. Die letzten Wochen haben die Euphorie - zumindest in Ansätzen - zurückgebracht. Vor allem von der sich abzeichnenden Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in den USA verspricht man sich viel; …