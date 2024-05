Applied Biosystems CytoScan Dx und Chromosome Analysis Suite (ChAS) Dx-Software bieten komplette Lösung zur Unterstützung von zytogenetischen Tests

Thermo Fisher Scientific Inc., weltweit führend im Dienste der Wissenschaft, hat heute bekannt gegeben, dass die Applied Biosystems CytoScan Dx Assay und Applied Biosystems Chromosomal Analysis Suite (ChAS) Dx-Software nun die Vitro Diagnostic Regulations (IVDR) 2017/746 in der Europäischen Union erfüllen. Deshalb können zytogenetische Testlaboratorien nun die aktuellen Sicherheits- und Effizienzkriterien erfüllen.

"Thermo Fisher's unvergleichlicher Einsatz für Innovation im Bereich chromosomale Microarrays hat zu Fortschritten im zytogenetischen Testwesen geführt," sagte Kevin Lowitz, Vizepräsident und General Manager, Microarray bei Thermo Fisher Scientific. "Die Aktualisierungen beim CytoScan Dx Assay Kit und bei der ChAS Dx-Software bieten unseren Kunden in der EU Lösungen, die für ihre Patienten hohe Sicherheitsstandards bedeuten und die Anforderungen der EU-IVD-Verordnungen erfüllen."

Fortschritte bei den chromosomalen Microarrays (CMAs) haben die Fähigkeiten von zytogenetischen Tests in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet, wie zum Beispiel Einblick in genetische Risikofaktoren und Störungen, die die Fortpflanzung beeinflussen könnten. Als ein in Vitro diagnostischer CMA-Test für postnatale Analysen hilft der CytoScan Dx Assay bei der Identifikation von zugrundeliegenden genetischen Ursachen von neurologischen und dysmorphischen Störungen bei Kindern. Der Test ermöglicht die genaue Entdeckung von mehreren Chromosomenvariationen in einer höheren Auflösung und besseren Abdeckung als bei konventionellen Methoden. Die Diagnostik wird nachweislich im Vergleich zu G-Band-Karyotypisierung um 12,5 verbessert.

ChAS Dx ist eine leistungsstarke, intuitive Software, die zytogenetische Analysen, Visualisierung und Dokumentierung von Chromosomenaberrationen im Genom vereinfacht. ChAS Dx bietet für das gesamte Genom Unterstützung von CytoScan Dx Arrays mit flexiblen Parametern und Datenformaten sowie direkten Zugang zu zahlreichen führenden externen genetischen Datenbanken. Die fortschrittliche Datenanalysesoftware ist für alle CytoScan Dx-Kunden ohne Zusatzkosten zugänglich.

Die komplette IVDR konforme CytoScan Dx Cytogenetics Suite enthält den CytoScan Dx Array, ein Reagenzien-Kit, die Applied Biosystems GeneChip System 3000 Dx-Plattform für die Testbearbeitung und die nutzerfreundliche ChAS Dx-Software.

Mehr erfahren Sie über die IVDR-konforme CytoScan Cytogenetics Suite unter: www.thermofisher.com/microarrayivd.

Für In Vitro diagnostische Nutzung.

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als 40 Milliarden USD. Unsere Mission ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ganz gleich, ob unsere Kunden die Forschung in den Biowissenschaften beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen lösen, die Produktivität in ihren Labors steigern, die Gesundheit der Patienten durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen wir sind für sie da. Unser globales Team bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, Einkaufskomfort und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thermofisher.com.

