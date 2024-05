DJ PTA-Adhoc: MS Industrie AG: geplante strategische Partnerschaft mit der Schunk Group für das Segment "MS Ultrasonic"

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 31.05.2024 (pta/31.05.2024/15:00) - Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) informiert, dass die Schunk Sonosystems GmbH, Wettenberg, sich mit einfacher Mehrheit an der MS Ultraschall Technologie GmbH, Spaichingen, beteiligen will. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Der wirtschaftliche Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt transaktionsüblicher formaler Freigaben und wird im Laufe des Monats Juli 2024 erwartet.

Die Schunk Sonosystems GmbH ist Teil der Schunk Group mit Sitz in Heuchelheim / Hessen, ein international tätiger Technologiekonzern mit ca. 9.600 Mitarbeitern in 26 Ländern und einem gesamthaften Umsatz von über 1,6 Milliarden Euro und ist Spezialistin für Maschinen und Systeme im Bereich des Ultraschall- Metallschweißens - komplementär zu MS Ultrasonic mit ihrer Kompetenz im Ultraschall- Kunststoffschweißen. Gesellschafter der Schunk Group ist die Ludwig-Schunk-Stiftung.

Nach Vollzug der Transaktion würde das Segment MS Ultrasonic künftig in der Schunk Group vollkonsolidiert. Bei der MS Industrie Gruppe würde die verbleibende strategische Beteiligung nach der Eigenkapitalmethode ("at equity") konsolidiert werden.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit den beiden Geschäftsfeldern der Antriebstechnik ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 250 Mio. Euro mit über 800 festangestellten Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China.

