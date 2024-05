An den US-Börsen zeichnen sich am Freitag nach den jüngsten Kursverlusten wieder moderate Gewinne ab. Der zuletzt getrübten Stimmung im IT-Sektor, zu der am Freitag nochmals der Computerkonzern Dell beitrug, stand die bleibende Hoffnung auf Zinssenkungen gegenüber. Bei der Okta-Aktie schmeckte den Anlegern die neusten Zahlen nicht und der Kurs rauscht in die Tiefe. Die Marktstabilisierung wirkt aber auch hier unterstützend. Die Okta-Papiere sackten am Donnerstag um bis zu um 7,8 Prozent ab, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...