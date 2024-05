© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank Fed ist im April auf hohem Niveau stagniert. Die Wall Street startet dennoch mit Gewinnen in den letzten Tag der Börsenwoche.Die Inflationsraten in den USA zeigen auch im April keine Entspannung, was die Zentralbank weiterhin unter Druck setzt. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (Core PCE), der schwankungsanfällige Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und zeigt eine Jahressteigerung von 2,8 Prozent. Auch diese Werte liegen im Rahmen der Erwartungen. Trotz dieses Anstiegs fielen die inflationsbereinigten Verbraucherausgaben im April unerwartet um 0,1 Prozent, was auf geringere …