DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. Juni (23. KW)

=== M O N T A G, 3. Juni 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai 08:00 DE/Abfallaufkommen in Deutschland 2022 09:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/Vorsitzenden des Expertenrat für Klimafragen, Henning und Knopf, Sondergutachten zur Prüfung der Treibhausgas-Projektionsdaten 2024 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 11:00 CH/DSM-Firmenich AG, Capital Markets Day 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim US-Space Dialog, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Festrede bei Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen der Deutschen Journalistenschule, München *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 D I E N S T A G, 4. Juni 2024 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai 09:05 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV 10:00 DE/New Work SE, HV 10:00 DE/Präsident der Bauindustrie, Hübner, IW-Experte Voigtländer, Pk zum Thema "Spart die Ampel am falschen Eck?" 10:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 10:30 DE/Bundesinnenministerin Faeser, nordrhein-westfälischer Innenminister Reul, Pk zum Thema: "10 Tage vor der EM: Vorbereitung von Bund und Ländern für Sicherheit und Zusammenhalt", Berlin 10:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 4. Berlin Aviation Summit des Bundesverbandes der Deutschen Luft-und Raumfahrt (BDL), Berlin 11:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Woche der Umwelt 2024 11:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pk beim E-Fuels Dialogue 2024, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER 12:00 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Rede und Diskussion beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 12:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Auftaktpanel "Wasserstoff als Energieträger in Wirtschaft und Alltag" bei Woche der Umwelt, Berlin *** 14:00 DE/Krones AG, HV 14:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion bei Veranstaltung "Impulse" des Instituts für Kredit- und Finanzwirtschaft der Ruhr-Universität Bochum *** 14:45 DE/SAP SE, Keynote CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire, Orlando 15:00 EU/EZB, Monats- und Zweimonatsbericht zu APP und PEP *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) April *** 16:45 DE/SAP SE, Q&A mit CEO Klein auf Kundenveranstaltung SAP Sapphire, Orlando 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q - Zweite Bundestarifrunde Chemie, Wiesbaden/(12:30 Uhr Pressestatement IGBCE-Verhandlungsführer Heinrich) M I T T W O C H, 5. Juni 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Mai *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion April *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede zur Eröffnung der Internationale Luft- und Raumfahrtmesse ILA, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 DE/Cancom SE, HV *** 11:00 DE/Encavis AG, HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Helios-Kapitalmarkttag 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesverteidigungsminister Pistorius und Kanzleramtschef Schmidt, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:30 DE/Außenministerin Baerbock, Eon Vorstandsvorsitzender Birnbaum, Reden und Diskussion beim Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der 79. Bankwirtschaftlichen Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Berlin 14:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Tag der Bauindustrie, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 17:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei der Veranstaltung 50 Jahre Monopolkommission, Berlin *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - DE/BDEW, BDEW-Kongress - Fortsetzung zweite Bundestarifrunde Chemie, Wiesbaden - DK/Börsenfeiertag Dänemark D O N N E R S T A G, 6. Juni 2024 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang April 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), BDEW Kongress 2024, Berlin *** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April 11:00 DE/Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Pk zum Thema "Apotheken unter Druck", Berlin 13:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, RWE-Vorstandsvorsitzender Kerber, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 14:10 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone 15:40 DE/Kanzleramtschef Schmidt, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit Diskussion beim Unternehmertag NRW, Düsseldorf - FR/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Landung alliierter Truppen in der Normandie F R E I T A G, 7. Juni 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Mai 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März *** 08:30 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose *** 08:50 DE/Bundesfinanzministerium, Economic Dialogue zum Thema "25 Jahre Euro", Berlin *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "25 Jahre Euro: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft" 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Porsche AG, HV 10:00 DE/Mister Spex SE, HV *** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des Bundesfinanzministeriums *** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai - DE/Bundesminister Habeck, Lindner, Pistorius und CDU-Chef Merz, Reden auf dem Tag des Familienunternehmens, Berlin S A M S T A G, 8. Juni 2024 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Rundgang bei Festakt 125 Jahre Opel, Rüsselsheim S O N N T A G, 9. Juni 2024 - DE/Wahlen zum Europäischen Parlament - DE/Kommunalwahlen in einigen Bundesländern ===

