DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 10. Juni 2024 *** 10:00 DE/Evotec SE, HV 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 13:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Eröffnungsrede zur SUERF-Konferenz - Börsenfeiertag Australien, Hongkong, China D I E N S T A G, 11. Juni 2024 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 10:00 DE/Baywa AG, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 AT/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Keynote bei SUERF-Konferenz *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin M I T T W O C H, 12. Juni 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV *** 13:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialgog" *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 15:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, MNI-Webcast *** 20:00 US/FOMC, Ergebnis der FOMC-Sitzung und Veröffentlichung Prognosen (20:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell) - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin - DE/Bilfinger SE, Capital Markets Day (09:00 PK) - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin - RU/Börsenfeiertag Russland D O N N E R S T A G, 13. Juni 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 10:00 DE/Traton SE, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 14:00 NL/Stellantis NV, Capital Markets Day *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q F R E I T A G, 14. Juni 2024 *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Mai *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 12:05 EU/EZB, Veröffentlichung Volumen vorfristiger TLTRO-Rückzahlung *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2024 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.