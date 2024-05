München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Deutschland vor der Fußball-EM: Wie geht ein zweites Sommermärchen?In wenigen Tagen ist es so weit: Die Fußball-EM in Deutschland beginnt. Wiestehen diesmal die Chancen des deutschen Teams: Vorrunden-Aus, Finale?Wie wird die Stimmung sein? Gibt es ein zweites Sommermärchen? 2006konnte die Nationalmannschaft, zumindest für kurze Zeit, die Gesellschaft zusammenführen.Gelingt das auch 2024?Die Gäste:Lars Klingbeil (SPD): ParteivorsitzenderLena Cassel: Sportjournalistin, Moderatorin und PodcasterinFredi Bobic: Europameister und Fußball-ManagerFatmire Alushi: Welt- und EuropameisterinTim Bendzko: Musiker und ehem. Jugendspieler bei Union BerlinPhilipp Awounou: Journalist und FilmemacherAm Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die vonLouis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version HART ABER FAIR to go.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de.Redaktion: Torsten Beerman (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5791483