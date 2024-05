Erfurt (ots) -Online first: "1, 2 oder 3: Fußballfieber 2024" (ZDF)Quiz-ShowDamit Elton alle zur UEFA EURO 2024 beeindrucken kann, lässt er sich vom Fußball-Akrobaten Jannik Freestyle Tricks zeigen und Kinderreporterin Matilda ist in Leipzig im EM-Stadion beim Bundesliga-Spiel im Pressebereich unterwegs.- Für wen? Unterhaltsam und spielerisch vermittelt "1, 2 oder 3" Wissen für die ganze Familie.- Wo schauen? Die Ausgabe "Fußballfieber 2024" ist ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Online first: "Secrets of Schloss Einstein" (MDR) ab 8. Juni 2024Doku-Reihe zur 27. StaffelBekannte Darstellende verraten Moderatorin Jess Schöne bisher unbekannte Details zur 27. Staffel von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA). In der Doku-Reihe geht es um witzige Drehpannen, Geschichten zu den Serien-Motiven und interessante Technik-Tricks.- Für wen? Auf alle "Schloss Einstein"-Fans warten spannende Geheimnisse und Behind-the-scenes-Aufnahmen zur aktuellen Staffel.- Wo schauen? Die vierteilige Dokumentation kann ab 8. Juni 2024 online first auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Online only: "Ansage!" (KiKA) ab 12. Juni 2024Gaming-Challenges"Ansage!" ist das Gaming-Format, bei dem junge Gaming-Expert*innen einen Star der Szene in einem Videospiel herausfordert. Schaffen sie es, die "Ansage!" zu bestehen? Moderator ist Chris "Christensen" Bauer. Die Challenges der 2. Staffel werden von bekannten Streamer*innen wie Rumathra, AbuGoku und Fibii bestritten.- Für wen? "Ansage!" ist ein Format für Zehn bis 13-Jährige, die Videospiele lieben und sich in der Gaming-Szene auf YouTube und Twitch bestens auskennen.- Wo schauen? Neue Videos werden ab 12. Juni 2024 wöchentlich auf kika.de und im KiKA-Player sowie bereits jetzt auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal veröffentlicht.UEFA EURO 2024 Spielzusammenfassungen ab 15. Juni 2024Alle Spiele der UEFA EURO 2024 sind in kompakter Form ab 15. Juni 2024 auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Unabhängig von der Platzierung der deutschen Mannschaft werden Spielzusammenfassungen bis zum Finale online gestellt.ARD-Sportschau-Team beantwortet Kinder-Fragen zur UEFA EURO 2024Im Rahmen der UEFA EURO 2024 laden KiKA und die ARD-Sportschau Kinder dazu ein, ihre Fragen rund um die Europameisterschaft an sportschau@kika.de zu stellen. Eine Auswahl der Fragen wird von den ARD-Sportschau-Moderatorinnen und -Moderatoren beantwortet und auf kika.de zum Abruf bereitgestellt."Bernd der Chatbot" wird EM-OrakelDer KI-Chatbot von Bernd das Brot kann mit Fußballfragen gelöchert werden: Ob der Chatbot auf kika.de die richtigen Antworten bereithält, lässt sich diskutieren, doch als EM-Orakel gibt Bernd das Brot, wenn auch nicht ganz freiwillig, in seiner unverkennbaren Art Tipps zu allen Spielen ab.Online first: "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) zur Übertragung von Fußballspielen ab 15. Juni 2024MedienmagazinAuch bei "Team Timster" dreht sich alles um Fußball. Wie arbeiten Sportreporter*innen im Stadion und wie funktioniert die digitale Torlinientechnik? Außerdem gibt es Tipps zu Fußball-Games, -Büchern und -Serien.- Für wen? Partizipativ und plattformübergreifend bietet KiKA mit "Team Timster" Medienwissen für Jung und Alt.- Wo schauen? Die neue Folge ist ab dem 15. Juni 2024 online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Online only: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF) ab 29. Juni 2024FantasyserieNach einem nächtlichen Bad in einem See ist plötzlich alles anders. Sobald Cleo, Emma und Rikki Wasser berühren, werden sie zu Meerjungfrauen und verfügen über einzigartige Kräfte. Dabei haben sie schon genug mit dem Alltag an der High-School zu tun.- Für wen? Die erfolgreiche Fantasy-Jugendserie eignet sich für Kinder ab zehn Jahren.- Wo schauen? Alle 78 Folgen aus drei Staffeln können ab dem 29. Juni 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppJeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Christian liest am 1. Juni 2024 "Ab hier kenn ich mich aus" und Juri am 15. Juni 2024 "Ich bin ein bisschen schüchtern".Online first: "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) ab 2. Juni 2024Gefühle-SpezialImmer nur gute Laune? Von wegen. Die haben selbst der kleine blaue Elefant und seine Freund*innen nicht immer. Ein Special mit fünf Episoden, das sich um die Emotionen Wut, Liebe, Traurig sein, Freude und Angst dreht.- Für wen? "Die Sendung mit dem Elefanten" ist ein Magazin für Kinder im Vorschulalter.- Wo schauen? Alle 5 Folgen des Gefühle-Spezial können ab dem 2. Juni 2024 auf kikaninchen.de und der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.Sommerstart mit Kikaninchen und Freunden ab 14. Juni 2024Im Sommerangebot auf kikaninchen.de (https://www.kikaninchen.de/special/sommer) gibt es Videos, Spiele, Lieder, Rezeptideen und Ausmalbilder von "KiKANiNCHEN" (KiKA) und vielen weiteren Vorschulformaten zum Thema Sommer und Sport. Ideen zum Selbermachen gibt es in der "ENE MENE BU"-Welt (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/selbermachen/sommerideen) und auch in der KiKANiNCHEN-App warten jede Menge sommerliche Videos.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5791492