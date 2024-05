Der Eurokurs hat am Freitag einen leichten Kursanstieg verzeichnet. Grund dafür sind die jüngsten US-Daten. Im Detail sind die Konsumausgaben der US-Haushalte im April etwas weniger als erwartet gestiegen. Der Preisauftrieb fiel indes wie erwartet aus. Vor diesem Hintergrund dürfte die Fed an ihrer Zinspolitik festhalten, was den US-Dollar belastet. Konkret lagen die Konsumausgaben der US-Haushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...