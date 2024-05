© Foto: Sven Hoppe - Sven Hoppe / dpa



Der Goldpreis boomt, doch verschiedene Goldminen-Aktien sind der Entwicklung noch nicht gefolgt. Gold ist derzeit gefragt wie selten zuvor. Allein in den vergangenen 15 Jahren gab es eine ganze Reihe an Faktoren, die den Goldpreis in die Höhe trieben. Hier sind beispielsweise die expansiven geldpolitischen Maßnahmen der europäischen und amerikanischen Zentralbanken während und nach der Finanzkrise 2008 als auch verschiedene Wirtschaftsförderprogramme zu nennen. Auf sie folgte im Zuge der COVID-19-Pandemie ein starker Inflationsanstieg, der ebenfalls eine positive Goldpreisentwicklung begünstigte. Zwar ist die Teuerungsrate in den vergangenen Monaten beinahe auf ein Normalmaß zurückgekommen, …