Der Preis für eine Feinunze Silber (XC0009653103) hat in den letzten Wochen deutlich stärker zugelegt als der Goldpreis. Dies ist zum einen am absoluten Preis abzulesen, denn hier sehen wir einen Anstieg innerhalb weniger von 26,286 USD ( Goldpreisentwicklung 01.05.2024 ) auf aktuell 31,21 USD (31.05.24 / 16:27 Uhr). Das ist ein Wertzuwachs von stolzen 4,924 USD oder 18,7% in einem Monat. Monatshoch lag sogar bei 32,4935 USD am 21.05.2024. Eine Rallye bei der auch der Goldpreis nicht mithalten konnte. ...

