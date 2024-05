Montevideo, Uruguay (ots/PRNewswire) -Die Shortlist des Global Energy Prize 2024 umfasst 15 Wissenschaftler aus zwölf Ländern und Gebieten: Belarus, China, Hongkong (China), Japan, die Republik Zypern, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten."Das breite Spektrum der Bewerbungen, die in die engere Wahl gekommen sind, unterstreicht den internationalen Status des Preises, der ein anerkannter Maßstab für Forschung und Entwicklung im Energiebereich ist. Aufgrund der großen Vielfalt und Tiefe der präsentierten Themen wird das Internationale Komitee die Möglichkeit haben, die Besten der Besten auszuwählen", sagte Rae Kwon Chung, Nobelpreisträger und Vorsitzender des Internationalen Komitees des Global Energy Prize.Die Preisträger des Global Energy Prize 2024 werden auf einer Klausurtagung des internationalen Preiskomitees im Juli ausgewählt.Auf der Auswahlliste für den Global Energy Prize 2024 stehen unter anderem:Konventionelle Energie1. Zi-Qiang Zhu, UKLeiter der Forschungsgruppe Elektrische Maschinen und Antriebe, Universität Sheffield2. Fei Duan, SingapurAußerordentlicher Professor, Fakultät für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik, Nanyang Technological University3. Leonard Vasiliev, BelarusLeiter des Labors für poröse Medien, A.V. Lykov-Institut für Wärme- und Stoffübertragung der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus4. Abdulaziz Al-Qasim, Saudi-ArabienLeiter der Abteilung Upstream-Wasserstofftechnologie und Nachhaltigkeit, Saudi Aramco5. Alexander Mikhalevich, BelarusDirektor, Institut für Energieprobleme der Nationalen Akademie der Wissenschaften von BelarusNicht-konventionelle Energie1. Héctor D. Abruña, USAEmile Chamot Professor für Chemie, Cornell University2. Issa Batarseh, USAPegasus-Professor, Direktor des Florida Power Electronics Center, University of Central Florida3. Soteris Kalogirou, Republik ZypernProfessor, Technische Universität Zypern4. Jinyue Jerry Yan, Hongkong (China)Lehrstuhl für Energie und Gebäude, Polytechnische Universität Hongkong5. Hongxing Yang, Hongkong (China)Professor, Polytechnische Universität HongkongNeue Wege der Energieanwendung1. Amit Goyal, USAGründungsdirektor, RENEW-Institut, Staatliche Universität von New York in Buffalo2. Mohammad Nazeeruddin, SchweizProfessor Emeritus, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne3. Minggao Ouyang, ChinaProfessor, Tsinghua Universität4. Garri Popov, RusslandProfessor, Direktor, Forschungsinstitut für angewandte Mechanik und Elektrodynamik, Moskauer Luftfahrtinstitut5. Kouki Matsuse, JapanEmeritierter Professor, Meiji UniversitätView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-energy-prize-2024-auswahlliste-bekannt-gegeben-302160761.htmlPressekontakt:Anna Torres,press@ge-prize.org,+598 99 32 59 49Original-Content von: Global Energy Prize 2024, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175084/5791506