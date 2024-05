In diesem Vortrag auf der Invest 2024 Messe spricht Joschka Birkigt (Finanzrebellen) über FOMO (Fear of Missing Out) und dessen Auswirkungen auf junge Privatinvestoren. Er betont die Bedeutung eines langfristigen Investitionsansatzes und nennt Warren Buffett als Beispiel. Joschka teilt seine persönlichen Erfahrungen mit dem Erzielen signifikanter Gewinne durch eine passive Aktienmarktstrategie. Weitere Themen sind häufige Investmentfehler, die Notwendigkeit von Recherche und Analyse, Altersvorsorge, Inflation und die hohe Steuerlast in Deutschland.