Ethereum: 63 Prozent Kursplus in 2024

Ethereum ist zweifelsfrei einer der großen Profiteure von der starken Kursrallye am Kryptomarkt. Für den Altcoin ging es in den letzten Monaten rasant aufwärts, doch das besondere dabei ist, das Allzeithoch ist noch nicht einmal erreicht, im Gegensatz zum Bitcoin. Kann Ethereum sein Potenzial nutzen und den gesamten Kryptomarkt schlagen, einschließlich des Bitcoins?

Ethereum: großes Plus im Jahre 2024

Ein Blick auf das Chart von Ethereum genügt, um zu erkennen, dass die prestigeträchtige Kryptowährung einer der großen Profiteure von der Kursrallye ist. Innerhalb der vergangenen Monate ging es um rund 63 Prozent in Richtung Norden, stärker als bei den meisten anderen Altcoins. Im gleichen Zeitraum hat der Bitcoin eine Performance von rund 55 Prozent erreichen können, Ripple steht sogar 17 Prozent im Minus. Darüber hinaus rangiert das Ethereum-Ökosystem nach dem jüngsten Kursanstieg bei einer Marktkapitalisierung von 453 Milliarden US-Dollar, Tendenz stark steigend.

Zieht man an der Stelle den Vergleich zum bisherigen Allzeithoch von Ethereum aus dem Jahre 2021, dann ist das Potenzial auch beim aktuellen Kurs noch als sehr hoch einzuschätzen. Im Jahre 2021 erreichte Ethereum einen Spitzenwert von 4.878 US-Dollar, was gemessen am aktuellen Kurs einem Potenzial von fast 30 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage förmlich auf, was noch fehlt, damit der Knoten auch bei Ethereum endgültig bricht und das bisherige Allzeithoch deutlich übertroffen werden kann.

ETH-Bestände verknappen sich deutlich

Innerhalb der letzten Wochen hat die Menge an ETH-Token, die an den Börsen gehandelt werden können, abermals deutlich abgenommen. Nachdem die Kryptobörse FTX im November 2022 Insolvenz angemeldet hat, hat sich das Verhalten der Investoren deutlich verändert. Das Misstrauen in die Börsen ist stark angewachsen, wodurch eine Vielzahl der Ethereum-Token auf klassische Wallets transferiert wurden. Seit dem Höchststand in 2020 wurden beispielsweise 20 Millionen Tokens von den zentralen Kryptobörsen abgezogen, was rund zwei Drittel entspricht.

Von einem Ende des Trends ist derzeit noch nichts zu spüren. Setzt sich der Trend auch in den kommenden Wochen fort, in Verbindung mit einer steigenden Nachfrage nach Ethereum, könnte sich die aktuelle Situation zunehmend zu einer explosiven Absprungbasis entwickeln. Für die Kursentwicklung bedeutet eine Angebotsverknappung generell eine ausgezeichnete Grundlage für Wachstum. Aber damit nicht genug, denn ein weiterer Grund für eine weiterhin zunehmende Verknappung des Angebots ist im Ethereum-Spot-ETF zu sehen. Erst in der letzten Woche hat die Börsenaufsichtsbehörde der USA namens SEC ihre Freigabe zum Handel erteilt und macht damit den Weg frei für den ersten ETH-Spot-ETF in den USA.

Für Ethereum bedeutet das erwartungsgemäß einen deutlichen Zufluss von Kapital aus dem traditionellen Finanzwesen. Der Spot-ETF des Bitcoins beim größten Vermögensverwalter der Welt namens BlackRock misst beispielsweise mittlerweile eine Größe von 20 Milliarden US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass der ETF zunehmend an Volumen gewinnt und der ganz große Ansturm erst noch erwartet wird. Bis es soweit ist, müssen allerdings noch die Anträge der Vermögensverwalter offiziell genehmigt werden, was nach der Genehmigung zum Handel allerdings nur noch als eine Frage der Zeit gilt.

Indikatoren zeigen positive Signale

Während viele äußere Faktoren bereits für einen weiteren Anstieg des Kurses in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten sprechen, schließen sich viele Indikatoren nahtlos an. Ein Beispiel dafür ist der RSI. Durch den überdurchschnittlichen Anstieg innerhalb der letzten Wochen steht der RSI auf den meisten Zeiteinheiten leicht in der überkauften Zone, eine Short-Divergenz bleibt jedoch vollständig aus.

Ein weiteres Beispiel liefert der häufig zurate gezogene Indikator MACD, der bei vielen Tradern zum Standard gehört. Die Linien des MACD haben sich erst kürzlich bullisch überkreuzt und geben damit ein Kaufsignal ab. Blickt man auf der anderen Seite auf die einfachen gleitenden Durchschnitte im Markt von Ethereum, dann hat der SMA auf der Basis von 100 Tagen weitreichend den SMA-200 nach oben durchkreuzt, was den starken Aufwärtsdruck deutlich zum Ausdruck bringt. Doch wie weit kann Ethereum wirklich steigen?

Ethereum: Wo endet die Kursrallye?

Die entscheidende Frage ist, wie weit Ethereum im aktuellen Kurszyklus tatsächlich ansteigen kann. Eine ausgezeichnete Grundlage liefert dafür die Situation beim vergangenen bullischen Zyklus, welcher am Ende des Jahres 2021 sein Ende fand. In diesem Zusammenhang stieg Ethereum im Vergleich zu seinem vorherigen Allzeithoch um 230 Prozent an. Übertragen auf die aktuelle Lage bedeutet das einen Anstieg bis auf einen Kurs von etwa 16.000 US-Dollar. Die Geschichte könnte sich auch diesmal wiederholen, möglicherweise sogar mit noch einer höheren Rendite. Ein Gamechanger wird dabei aller Voraussicht nach die Auflage des Ethereum-Spot-ETFs sein. Die nächsten Wochen sind in diesem Punkt sehr entscheidend.

eTukTuk: der ETH-Token mit noch größerem Potenzial

Nicht nur Ethereum könnte in den kommenden Monaten für starke Renditen in den Portfolios sorgen, sondern auch der neue ERC 20 Token von eTukTuk. Dabei sollte vorweggenommen werden, dass das Potenzial, welches sich hinter dem eTukTuk-Token verbirgt, um ein Vielfaches höher ist, als bei Ethereum selbst. Der Grund für das hohe Potenzial ist die einzigartige Kombination von Nachhaltigkeit, künstlicher Intelligenz und Blockchain. Doch wie sieht das Vorhaben von eTukTuk konkret aus?

Das Team von eTukTuk verfolgt das klare Ziel, das motorisierte TukTuk, welches in Entwicklungsländern zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln zählt, durch eine E-Variante sukzessive abzulösen. Damit dies erfolgreich gelingt, steht insbesondere im Fokus, die eTukTuks zu erschwinglichen Preisen anbieten zu können. Die Planung der Wartungszyklen sowie die optimale Routesteuerung übernimmt dabei zukünftig eine eigens entwickelte künstliche Intelligenz. Für Investoren wird eTukTuk wiederum durch seinen eTukTuk-Token interessant, der als zentrales Zahlungsmittel des gesamten Ökosystems fungieren wird.

