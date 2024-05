BEAM Kurs Prognose: Wie geht es nach dem heutigen Kurssprung weiter?

Der BEAM-Token hat in den letzten 24 Stunden einen beeindruckenden Kursanstieg verzeichnet und das Interesse der Krypto-Community geweckt. Mit einem Anstieg von über 21 % stellt sich nun die Frage, wie es für BEAM weitergeht und was hinter dem Pump steckt.

BEAM ist heute der am besten performende Coin unter den Top 100 Kryptowährungen

Unter den 100 größten Kryptowährungen gibt es heute einen absoluten Top-Performer: BEAM. In den letzten 24 Stunden gelang es BEAM, seinen Wert um über 21 % zu steigern. Dadurch ist BEAM nun die 61. größte Kryptowährung auf dem Markt, mit einer Marktkapitalisierung von nahezu 1,6 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen des Coins hat sich in den letzten 24 Stunden nahezu verzehnfacht und liegt jetzt bei über 165 Millionen Dollar.

BEAM ist ein verhältnismäßig junger Coin, der erst im Oktober letzten Jahres auf CoinMarketCap gelistet wurde. Damals lag der Preis des Coins bei etwa 0,005 Dollar. Im Zuge des Aufwärtstrends der letzten Monate, den Bitcoin und die meisten Altcoins erfahren haben, konnte jedoch auch BEAM seinen Wert signifikant steigern. Sein bisheriges Allzeithoch erreichte er Anfang März, während der Bull Run eine seiner Hochphasen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war der Coin etwa 0,045 Dollar wert, was nahezu einer Verzehnfachung seines Ausgangswertes entspricht. Nachdem der Bullenmarkt in den Monaten nach März eine kleine Verschnaufpause einlegte, korrigierte auch der Wert von BEAM in diesem Zeitraum und fiel auf Tiefststände bei 0,02 Dollar zurück.

Quelle: CoinMarketCap

Seit Mitte Mai befindet sich BEAM jedoch wieder im Aufwärtstrend, der sich nun in der heutigen exklusiven Rallye manifestierte und BEAM auf einen Wert von 0,032 Dollar trug. Für BEAM wird es jetzt entscheidend sein, den psychologisch wichtigen Support bei 0,03 Dollar zu halten und weiter über den Widerstandsbereich zwischen 0,033 und 0,035 Dollar aufzusteigen. Sollte dem Coin dies in den kommenden Stunden und Tagen gelingen, wäre eine weitere Ausdehnung der aktuellen Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs möglich. Analysten gehen sogar davon aus, dass BEAM in diesem Bullenmarkt die 0,1-Dollar-Grenze übersteigen könnte, wenn das Kaufinteresse weiterhin hoch bleibt. Sollte es BEAM jedoch kurzfristig nicht gelingen, den Supportbereich bei 0,03 Dollar zu halten, wäre mit einem erneuten Rücksetzer auf den 0,025-Dollar-Support zu rechnen.

Neben der Frage, wie es jetzt für BEAM weitergehen wird, fragen sich Anleger jedoch vor allem, was für den heutigen explosiven Kursanstieg verantwortlich war.

Das steckt hinter dem plötzlichen Kurssprung

Hauptverantwortlich für die heutige Rallye von BEAM war das Listing des Coins auf einer sehr bedeutenden Kryptowährungsbörse. Diese Börse ist Upbit, Südkoreas größte Kryptowährungsbörse. Upbit ist bekannt für seine große Nutzerbasis und das hohe Handelsvolumen, das auf dieser Plattform generiert wird. Das Listing von BEAM auf Upbit erhöht die Zugänglichkeit des Coins für potenzielle Investoren und Anleger enorm. Zudem steigert es die Sichtbarkeit von BEAM erheblich.

Besonders heute haben sich viele Anleger entschieden, in den Coin zu investieren, da erwartet wird, dass BEAM in Zukunft auf größeres Interesse sowohl im Handels- als auch im Spot-Kaufbereich stoßen könnte. Das Trading von BEAM wird ab heute zwischen 18 und 19 Uhr koreanischer Zeit möglich sein. Bereits im Vorfeld ist das sogenannte Open Interest an BEAM um 50 % gestiegen, was bedeutet, dass 50 % mehr Volumen von BEAM getradet wird.

South Korean crypto exchange Upbit announced that it will launch BEAM, supporting KRW, BTC, and USDT trading pairs. Trading is expected to start on May 31 at 18:00-19:00. BEAM tokens are the native tokens used for payment transactions within the Beam network.… - Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 31, 2024

Das Trading von BEAM auf Upbit wird zudem mit mehreren Währungspaaren möglich sein, darunter koreanischer Won, Bitcoin und USD T. Die Vielfalt an Handelspaaren macht es für Anleger noch attraktiver, in BEAM zu investieren, da sie mehr Flexibilität und Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Anlagen haben. Das Listing auf einer so renommierten Börse wie Upbit ist ein bedeutender Meilenstein für Beam und könnte ein Vorbote für weiteres Wachstum und steigendes Interesse an dem Coin sein.

Was ist BEAM eigentlich für ein Coin?

BEAM ist der zentrale Token des Beam-Netzwerks, einem innovativen Gaming-Ökosystem, das von der Merit Circle DAO betrieben wird. Der BEAM-Token spielt eine Schlüsselrolle in diesem Netzwerk, das darauf abzielt, eine kollaborative Umgebung zu schaffen, in der Gamer und Entwickler gemeinsam die Zukunft der Gaming-Branche gestalten können.

Das Herzstück des Beam-Ökosystems ist das Beam SDK, ein vielseitiges Software Development Kit, das Spieleentwicklern eine Reihe von Tools bietet, um Blockchain-Technologie nahtlos in ihre Spiele zu integrieren. Der BEAM-Token ist dabei von entscheidender Bedeutung, da er als primäre Währung für alle Transaktionen innerhalb des Netzwerks dient. Das umfasst nicht nur den Transfer von Vermögenswerten, sondern auch die Interaktion mit Smart Contracts, die für die Schaffung einer nahtlosen und immersiven Spielerfahrung unerlässlich sind.

Diese Kryptowährung könnte jetzt noch mehr Aufwärtspotenzial haben als BEAM

Zweifellos hat BEAM noch erhebliches Aufwärtspotenzial, doch es lässt sich nicht leugnen, dass der Coin bereits eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar erreicht hat. Im Vergleich dazu bieten jüngere und kleinere Krypto-Projekte tendenziell mehr Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen. Ein herausragendes Beispiel für einen solchen Coin ist der TUK Coin des neuen Krypto-Startups eTukTuk.

eTukTuk hat es sich zum Ziel gesetzt, den Verkehrssektor in Entwicklungsländern zu revolutionieren. Dies soll durch die Ablösung herkömmlicher TukTuks mit umweltschädlichen Verbrennermotoren durch moderne, elektrische TukTuks geschehen. Zusätzlich plant das Start-up den Aufbau einer sinnvollen, solarbetriebenen Ladeinfrastruktur. Das gesamte Ökosystem wird durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie unterstützt, um Abläufe effizienter, kostengünstiger und sicherer zu gestalten.

Der TUK Coin steht derzeit noch vor seiner ersten möglichen Rallye und sogar vor seinem ersten Börsenlisting. Interessierte Anleger haben aktuell die Möglichkeit, im Pre-Sale vor dem breiten Markt zu einem vergünstigten Preis von 0,0325 Dollar pro TUK zu investieren. Bisher wurden auf diesem Weg bereits über 3,3 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt.

Neben den potenziellen zukünftigen Kurssteigerungen des TUK Coins wird Anlegern durch die Möglichkeit des Stakings ihrer Tokens eine zusätzliche Renditemöglichkeit geboten. So können Coins für jährliche Staking-Rewards in Höhe von 82 % gestakt werden. Zudem plant eTukTuk die Implementierung eines Play-to-Earn-Spiels, das eine weitere Renditemöglichkeit schaffen und gleichzeitig die Bekanntheit und Reichweite des Projekts steigern soll.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.