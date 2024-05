Ethereum-Kursanalyse: War die Euphorie verfrüht?

In den letzten Wochen sah es so aus, als würde es nicht mehr lange dauern, bis neben dem Bitcoin auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ($ETH) bald neue Allzeithochs erreichen könnte. Bereits diese Woche kühlte sich die Stimmung allerdings merklich ab. Trotz positiver Nachrichten rund um die unerwartete Zulassung der Ethereum-ETFs scheint der Kurs nach einem anfänglichen Anstieg noch vor der Nachricht, seit der tatsächlichen Bekanntgabe, nicht mehr vom Fleck zu kommen. War die Euphorie und Hoffnung auf neue Höchststände etwa verfrüht, oder bildet die aktuelle Konsolidierung nur den letzten großen Atemzug vor dem Start der Kursexplosion?

(Ethereum bildet mit einer Marktkapitalisierung von über 451 Mrd. Dollar die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin - Quelle: Tradingview)

Ethereum zeigt ein gesundes Chartbild

Zumindest zeigt der Chart in Ethereum bisher nichts wirklich Besorgniserregendes. Der Kurs hat seit dem letzten markanten Tief Anfang Mai sehr stark und in einem sauberen Trend um insgesamt +34 % nach oben gezogen. Als massiver Widerstand fungiert dabei das Jahreshoch bei 4.091 vom 12. März.

Fast ebenso wichtig ist derzeit jedoch die Marke von 3.949. Wird dieses Hoch gebrochen, wäre der auch der kleine Trend in Ethereum bestätigt und der Weg bis zum Jahres- sowie anschließend zum Allzeithoch wäre frei. Der große Trend im Wochenchart ist ebenfalls Long gerichtet, sodass aus der technischen Situation heraus bisher nichts gegen weiter steigende Kurse spricht.

(Der Ethereum-Kurs zeigt einen intakten Aufwärtstrend im Tageschart und muss nun das Jahreshoch überwinden - Quelle: Tradingview)

Absicherungsbedürfnis sinkt stark im Markt

Neben der charttechnischen Situation gibt es aber eine noch mindestens ebenso wichtige Indikation für weiter steigende Kurse. Die Rede ist vom Absicherungsbedürfnis im Markt. Dieses sinkt sehr stark. Allein heute sind 8.200.000.000 Dollar an Optionen auf Bitcoin und Ethereum verfallen, wie die bekannte Kryptominerin und -analystin Sarah.eth heute auf X (ehemals Twitter) tweetete. Da sich vor allem große bzw. institutionelle Investoren wie Investmentbanken über den Optionsmarkt absichern, spricht dieser Umstand dafür, dass das große Geld positiv für Ethereum und den gesamten Kryptomarkt gestimmt ist. Und das große Geld bewegt nun mal den Markt.

AROUND $8,200,000,000 WORTH OF BITCOIN AND ETHEREUM OPTIONS EXPIRE TODAY - sarah.eth (@saracrypto_eth) May 31, 2024

Zudem gibt es starke Anzeichen dafür, dass institutionelle Investoren ihre "Risk Off" Einstellung indessen ablegen und wieder "Risk On" im Markt gehen. Das bedeutet einfach erklärt, dass sie wieder bereit sind, mehr Risiken einzugehen und Geld in den Markt zu pumpen. Darüber schrieb der Krypto-Analyst Willy Woo heute auf X. Die Meldung bezieht sich zwar auf den Bitcoin, da dieser allerdings eine Benchmark für Kryptos darstellt, kann man das hervorragend auf den gesamten Markt übertragen.

Eine Alternative zu Ethereum? Lerne jetzt $DOGEVERSE kennen.

Welche Coins könnten jetzt stärker als Ethereum vom Anstieg profitieren?

Neben Ethereum gibt es eine ganze Reihe an Coins, die vom kommenden Anstieg profitieren könnten. Besonders stark werden das höchstwahrscheinlich Coins sein, die auf der Ethereum Blockchain laufen oder auf Ethereum geprägt werden. Davon gibt es mittlerweile viele und die meisten sind bereits hoch bewertet, was es für Anleger schwierig macht, Gewinne von x10 oder x20 zu erzielen. Daher lohnt es sich auch, den Blick etwas weiter zu fassen und Coins ins Blickfeld zu nehmen, die erst an den Börsen gelistet werden. Eine Möglichkeit dafür könnte $DOGEVERSE sein, der in wenigen Tagen an den Start geht.

Wird dieser Coin bald stärker als Ethereum? Jetzt mehr über $DOGEVERSE erfahren.

$DOGEVERSE sammelt kurz vor dem Start über 15 Mio. Dollar ein

$DOGEVERSE ist ein Multichain-Coin der kurz vor dem Start steht und Investoren zahlreiche Vorteile bietet. Der größte ist wohl, dass der Coin zwar auf Ethereum geprägt wird, aber auch auf den Blockchains von BNB, Polygon, Solana, Avalanche und Base gehandelt werden kann. Dadurch haben Anleger die Möglichkeit, zwischen den für sie besten Transaktionsgebühren und -geschwindigkeiten zu wählen, was einen enormen Vorteil am Markt darstellt.

(Investoren haben jetzt die letzte Gelegenheit zum Kauf vor dem Start - Quelle: thedogeverse.com)

Dadurch wird auch die Liquidität gefördert, was in einem hohen Handelsvolumen münden könnte. Da $DOGEVERSE in wenigen Tagen an den Start geht, haben Anleger jetzt die letzte Chance, den Token im Presale zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Analysten schätzen, dass es schon kurz nach dem Start zu einer sehr hohen Nachfrage und zu Gewinnen für frühe Investoren kommen könnte. Wer also noch zu den ersten Investoren gehören möchte, sollte sich beeilen. Weit über 15 Mio. Dollar Kapital wurden bisher bereits eingesammelt. Tendenz steigend.

Nutze jetzt die letzte Chance zum Kauf vor dem Start von $DOGEVRSE.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.