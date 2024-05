Paris (ots/PRNewswire) -TCL, die zweitgrößte TV-Marke der Welt und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, bereitet sich mit der neuesten QD-Mini-LED-Reihe auf einen spannenden Sportsommer vor. Während Wohnzimmer und Gärten sich in pulsierende Treffpunkte verwandeln, um die Spiele zu verfolgen, gibt TCL wichtige Tipps, wie sich der ultimative Raum für Sportunterhaltung einrichten lässt. Ob es nun um den perfekten Fernseher oder den besten Kühlschrank für Snacks geht, sind Sie mit diesen Vorschlägen für Ihr Zuhause bestens gerüstet.Stefan Streit, Marketingleiter bei TCL Europe, erklärte: "Wir bei TCL sind bestrebt, einen großartigen Sportsommer hindurch zu Großartigem zu inspirieren. Unser Ziel ist es, unvergessliche Momente mit Freunden und Familie zu schaffen und jedes Seherlebnis zu etwas ganz Besonderem zu machen. Wir freuen uns darauf, die Fans in ganz Europa beim Anfeuern ihrer Lieblingsmannschaft zu unterstützen."MAXIMIERTES SEHERLEBNISJetzt ist es an der Zeit, groß rauszukommen und den 115"-QD-Mini-LED-Fernseher von TCL in Betracht zu ziehen, den weltweit größten QD-Mini-LED-Fernseher, der für das ultimative Fernseherlebnis entwickelt wurde. Dieser riesige Fernseher nutzt die neueste QD-Mini-LED-Technologie mit über 20.000 lokalen Dimmzonen und liefert lebendige, naturgetreue Farben und außergewöhnliche Details. Die beispiellos gleichmäßige Helligkeit sorgt dafür, dass jeder Punkt des Bildschirms perfekt ausgeleuchtet ist und dunkle Bereiche vermieden werden, sodass jeder einzelne Moment des Spiels perfekt zu sehen ist. Dieser Fernseher ist für seinen geringen Blaulichtanteil und seine flimmerfreie Leistung zertifiziert und bietet ein angenehmes Seherlebnis, das die Augen selbst dann vor Überanstrengung schützt, wenn es zum Elfmeterschießen kommt!Große Momente verdienen große Bildschirme. Ob rasante Fußballspiele oder andere große Sportereignisse - dieser riesige Bildschirm bringt die Spannung und das intensive Erleben des Stadions direkt in Ihr Wohnzimmer.Ausgewählte QD-Mini-LED, -QLED von TCL verfügen über entspiegelte Bildschirme, die sich perfekt für helle Wohnzimmer eignen, sodass jeder Moment ohne Blendung eingefangen werden kann. 144Hz Motion Clarity Pro sorgt bei Modellen wie dem C85 für flüssige Bewegungen bei dynamischen Sportszenen, während Dolby Vision die visuelle Tiefe und den Realismus verbessert. Außerdem bieten sie eine atemberaubende HDR-Bildqualität, die feinste Details und leuchtende Farben in jedem Bild hervorhebt - als befände man sich im Stadion und ganz nah am Geschehen.VERBESSERUNG DER AUDIOEINRICHTUNGUm den Sport mit einem optimalen Sound-Setup in vollen Zügen genießen zu können, kann das Home-Entertainment-System mit Soundbars ausgestattet werden, die jeden Jubel und jeden Pfiff verstärken und sicherstellen, dass man nichts verpasst. Die Dolby Audio Soundbars von TCL bieten ein wahrhaft fesselndes Heimkinoerlebnis. Die mit kabellosen Subwoofern und DTS Virtual:X ausgestatteten Soundbars umhüllen die Zuhörer mit den dynamischen Klängen des Stadions und geben ihnen das Gefühl, direkt dabei zu sein.MIT INTELLIGENTER TECHNIK NICHTS VERPASSENIntelligente Technologie ermöglicht eine mühelose Steuerung der Unterhaltung. Geräte mit Sprachbefehlsfunktion können nahtlos den Kanal wechseln oder die Lautstärke regeln. Die innovativen TV-Geräte von TCL mit Google TV und integriertem Google Assistant ermöglichen ein unterbrechungsfreies Spielvergnügen.COOL BLEIBENMit einem Klimagerät kann erreicht werden, dass der Komfort auch in angespannten Momenten nicht auf der Strecke bleibt. Diese Anlagen regeln die Temperatur auf ideale Werte und verbessern die Luftqualität in den Räumen, sodass ein angenehmes Fernseherlebnis sichergestellt wird. Die Klimageräte TCL FreshIN 2.0 und BreezeIN Air sind hervorragende Optionen und bieten auch kompakte Modelle, die sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen lassen.ERFRISCHUNGEN BEREITSTELLENErfrischungen sind an Spieltagen einfach unerlässlich. Um Speisen und Getränke mit den innovativen Kühlschränken von TCL kühl zu halten, verfügt der TCL Free Built-In Refrigerator über ein fortschrittliches Einbaudesign, Frischhaltetechnik und Energieeffizienz, damit alles frisch und kühl bleibt.Das Engagement von TCL für Innovationen erstreckt sich auch auf seine mobilen Produkte, die mit NXTPAPER-Display-Technologien ausgestattet sind. Sie bieten Bild und Ton in Kinoqualität und lassen sich nahtlos in das Ökosystem der intelligenten Geräte von TCL einbinden.Entdecken Sie weitere Produkte, die das Sporterlebnis in diesem Sommer verbessern: https://www.tcl.com/eu/enInformationen zu TCLTCL Electronics ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der weltweiten Fernsehindustrie. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist heute weltweit in mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2426677/TCL_QD_Mini_LED_TV.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-europe-prasentiert-die-besten-tipps-fur-das-ultimative-sportfernsehen-in-diesem-sommer-302160939.htmlPressekontakt:eupr@tcl.com; Mason Zhong,mason.zhong@tcl.comOriginal-Content von: TCL Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175085/5791543