Gut eine Woche lang sorgte die Aktie von Nel ASA an den Märkten für viel Aufsehen mit einer eher unverhofften Erholungsrallye. Jene brach nun in den letzten Tagen etwas in sich zusammen und auch bei anderen Wasserstoff-Aktien hing die Stimmung eher auf Halbmast. Doch noch gab es keine charttechnischen Abstürze zu sehen und die Hoffnung auf eine Bodenbildung bleibt den Bullen.Anzeige:Ein schöner Anblick war der Kursverlauf von Nel ASA (NO0010081235) am Donnerstag keinesfalls. Mit Verlusten von 9,5 Prozent ging es im hohen Tempo abwärts und die Bären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...