Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Freitag stabilisiert. Der zuletzt besonders belastete Leitindex Dow Jones hielt sich fast den gesamten Handelstag über im positiven Bereich. Er schloss dank einer späten Marktrally 1,51 Prozent höher bei 38.686,32 Punkten. Damit reduzierte er seinen Wochenverlust auf knapp 1 Prozent und erzielte für den Monat ein Plus von 2,3 Prozent. Der Schlussspurt verhalf auch dem breit gefassten S&P 500 ins Plus: Er ging 0,80 Prozent höher bei 5277,51 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...