Oldenburg, 01. Juni 2024 (pta/01.06.2024/01:29) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Mai 2024 auf 1,53 Euro / Aktie.

Der NAV befindet sich gegenüber dem Vormonat im Plus (+ 0,07 Euro je Aktie).

Im Mai 2024 legte der Dax rund 565 Punkte zu. Die Handelsspanne lag bei rund 973 Punkten.

Der Mai gilt im Allgemein nicht als guter Börsenmonat. Dieses Jahr konnte diese alte Regel jedoch überwunden werden und das lag an durchweg guten Unternehmensdaten. Diese überwogen und schoben die Ängste aus sich verschiebenden Zinserwartungen beiseite. In Zahlen ausgedrückt, lagen die Gewinne der DAX-Unternehmen im Q1 2024 zum Vorjahr 12% niedriger, aber 3% höher als in Q4 2023. Entscheidend war, dass die Gewinne im Schnitt rund 8% über den Markterwartungen lagen, wie das Handelsblatt unter Berufung auf die Deutsche Bank berichtet.

Grundsätzlich ist unsere Erwartung aufgegangen, dass exportorientierte Unternehmen besser durch die Krise kommen. Und dennoch beobachten wir eine gewisse Diskrepanz zwischen börsennotierten Unternehmen (Wirtschaft schwierig; keine echte Krise; Aufschwung in Sicht) und öffentlicher Wahrnehmung (Krise; Deindustrialisierung). Vermutlich wird sich diese Diskrepanz erst wieder harmonisieren, wenn die selbstauferlegte Möglichkeitsbeschränkung der Schuldenbremse von einer Nachfolgeregierung aufgelöst wird und sich dadurch die sozialen Verteilungskämpfe entspannen. Öffentliche Diskurse sind für uns bis dahin ein schlechter Sentiment-Ratgeber.

Was die Zinssenkungen in Europa betrifft, gehen wir davon aus, dass die EZB einen ersten gesichtswahrenden Zinssenkungsschritt tun wird, sich dann aber zurückhält, da eine zu große Zinsdifferenz zu den USA den Euro schwächen und somit Inflation importieren würde. Die Schwierigkeit der kommenden Monate besteht nun darin, zu evaluieren, ob die sich anbahnende Erholung zum Jahresende eine Fortführung in 2024 finden kann, die in der Folge auch höhere Aktienkurse rechtfertigt.

Positive Impulse hat der NAV im Mai aus dem Depot wie auch dem Trading erhalten. Es wurden weitere, jedoch nur kleinere, Positionen aufgebaut.

Der Insolvenzverwalter der Beate Uhse AG berichtete, dass die Ausschüttung, die einst im Insolvenzplan vorgesehen war, nun "in Kürze" vorgenommen werden könne. Da die Auszahlung aus unserer Perspektive mehrere Jahre hinterherhinkt, sind wir vorsichtig mit unseren zeitlichen Erwartungen. Weitere nennenswerte Einnahmen aus diesem Verfahren erwarten wir nur für den Fall, dass der Insolvenzverwalter eine Einigung mit der D&O-Versicherung erzielen kann.

Im Insolvenzverfahren der Verion AG gab der Insolvenzverwalter den Hinweis, dass die Einreichung des Insolvenzabschlusses "nicht vor 2025" erwartet werden könne.

Wie in den Vormonaten erwähnt, führt das Investieren wieder zu einem stärker schwankenden NAV. Es bleibt jedoch auch aus aktueller Sicht unwahrscheinlich, dass das aktuelle Basiskapital ausreicht, um eine kostendeckende Rendite zu erzielen. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht in den nächsten Monaten darin, diesen Umstand merklich zu verbessern.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Cashbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

