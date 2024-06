MAGA (TRUMP) Kurs Prognose 2024: Chance auf 675 % bis November

Der Kryptosektor der PolitFi-Coins verzeichnet seit mehreren Tagen kontinuierlich Gewinne. Deswegen entstehen immer mehr Konkurrenten, welche MAGA (TRUMP) den Rang ablaufen könnten. Wie sich der führende PolitFi-Coin zuletzt entwickelt hat und wie stark er in diesem Jahr noch steigen könnte, wollen wir in der folgenden MAGA (TRUMP) Kurs Prognose 2024 näher analysieren.

MAGA übernimmt die Führung unter den PolitFi-Coins

Eingeführt wurde MAGA (TRUMP) am 12. August 2023 für einen Preis von 0,00005249 USD und konnte seitdem bereits auf über 17,70 USD um 33.720.609 % steigen. Somit hat TRUMP das frühere Allzeithoch vom 4. März von 11,71 USD sogar noch einmal übertroffen.

Seitdem hatte das Interesse an MAGA wieder etwas abgenommen, was vermutlich auf die Vielzahl der neuen PolitFi-Coins zurückzuführen ist. Denn somit wurden die Investoren und ihr Kapital auf die anderen Memecoins verstreut. Dennoch konnte der PolitFi-Sektor die Marktkapitalisierung allein heute um 16,8 % auf 1,8 Mrd. USD steigern.

Aufgrund der Zerstreuung kam es bei MAGA zu einer Korrektur von 81,64 %, welche ihr Tief am 31. März bei 3,25 USD fand. Besonders gestiegen ist das Interesse der Investoren wieder seit dem 9. Mai. Seitdem konnte MAGA um 444,62 % im Kurs zulegen.

Ebenso hat das Handelsvolumen wieder stärker zugenommen. Während es zeitweise auf 419.640 USD gesunken ist, liegt es mittlerweile mit 17,84 Mio. USD 4.151 % höher. Zudem konnte es in dieser Zeit sogar noch gesteigert werden und hat erst gestern ein neues Hoch erreicht, welches zudem das bullischste in der Geschichte des Coins ist.

MAGA zeichnet sich durch Resilienz und förderliches Umfeld aus

Zuletzt kam es noch einmal zu einer Korrektur der von Trump inspirierten Memecoins. Denn am vergangenen Donnerstag wurde Trump in 34 Anklagepunkten seines Schweigegeld-Prozesses verurteilt. In diesem Zusammenhang verlor auch MAGA 30,23 % seines Wertes.

Allerdings wurde der PolitFi-Coin schnell von den Trump-Unterstützer und anderen Investoren gekauft. Somit hat er am letzten Donnerstag sogar noch mit einem Plus von 6,86 % geschlossen. Ähnlich könnte sich der Coin auch in der mittelfristigen Zukunft entwickeln.

Schließlich betrachten ihn seine politischen Anhänger als eine Möglichkeit, um den ehemaligen Präsidenten zu unterstützen, welcher sich in letzter Zeit zudem vermehrt für einen liberaleren Kryptomarkt starkgemacht hat. Denn er hält 579.290 TRUMP-Coins im Wert von derzeit 9,37 Mio. USD.

Donalds Trumps Portfolio | Quelle: Arkham

Solange Trump in der Krypto-Community beliebter als Biden ist und in den Wahlumfragen vorn liegt, dürfte auch MAGA bis mindestens zum 5. November stark steigen. Auch die Tatsache, dass Trump seine größte Position in MAGA (TRUMP) hält, dürfte sich förderlich auf den Kurs auswirken.

Noch hat MAGA nur eine Marktkapitalisierung von 719,45 Mio. USD. Somit befindet er sich auf Platz 12 der größten Memecoins und auf dem ersten Platz der PolitFi-Token. Er könnte mindestens die Bewertung von Pepe erreichen, was ein Steigerungspotenzial von 9x bietet. Es sind aber auch noch höhere Bewertungen denkbar, im Falle von Dogecoins Allzeithoch ein Gewinn von 124x.

PolitFi-Coins wie MAGA profitieren von dem US-Wahlkampf

Der Grund für die beeindruckende Entwicklung von MAGA (TRUMP) ist die Bedeutung des US-Wahlkampfes für den Kryptomarkt. Denn das Thema hat für diesen eine immer größere Wichtigkeit eingenommen, da nun eine höhere Anzahl von Amerikanern in diese investiert hat.

Laut Meinungsumfragen sollen schon jetzt 19 % der Amerikaner Kryptowährungen halten. Weiter 16 % spielen mit dem Gedanken, sodass die an digitalen Assets interessierten Personen auf mehr als ein Drittel der Bevölkerung kommen.

Aber auch in den entscheidenden Swing States sind sie von Relevanz. Denn von den Befragten erachten sie 20 % als eines der wichtigsten Themen für die kommende Wahl am 5. November 2024.

Ebenfalls dürfte die hohe Unzufriedenheit der Wähler mit dem aktuellen Finanzsystem ein Grund für das Umdenken der Wahlkampfkandidaten gewesen sein. Denn ganze 69 % sind mit diesem unzufrieden und fast die Hälfte hat keiner der beiden Parteien bei dem Thema Kryptowährungen vertraut.

Daraufhin haben sich sowohl Joe Biden als auch Donald Trump dieser Wählergruppe gewidmet. Während Biden auf sein Veto bei den neuen Kryptogesetzen und den Ethereum-ETFs verzichtet hat, näherte sich Trump sogar noch stärker an die Krypto-Community an.

Unter anderem setzt er sich für ein Recht auf Selbstverwahrung, ein Verbot von CBDCs, ein Kryptogesetz von dem Geschäftsführer von Bitcoin Magazine und die USA als führender Standort für Kryptowährungen ein. Ebenso überlegt er die US-Staatsschulden mit Bitcoin auszugleichen.

Trader stürzen sich auf neuartigen PolitFi-Memecoin

Während es sich bei den PolitFi-Coins nicht um klassische, lustige Memecoins handelt, gibt es andere Projekte, welche mit ihrer humoristischen Note positiv auffallen und sich damit wieder nach den Urprinzipien der Memetoken richten. Dabei stellt Sealana einen erfreulichen Kontrast zu patriotischen und teilweise hasserfüllten Memecoins dar.

Er wird von einem Seelöwen repräsentiert, der süchtig nach Memecoin-Trading ist und den nächsten Dogwifhat mit lebensverändernder Rendite von mehr als 300.000.000 % sucht. Daher findet er auch keine Gelegenheit, um sich um eine gesunde Ernährung und erforderliche Hygiene zu kümmern.

Seinen Kameraden bietet Sealana einen fairen Vorverkauf, da alle Anleger die Coins zu demselben konstanten Preis von 0,022 USD kaufen können. Somit wird niemand bevorzugt und alle können nach der Listung von demselben Potenzial profitieren. Dies war auch einer der Faktoren, der die Käufer begeistert und bereits mehr als 3 Mio. USD eingeworben hat.

Ebenso sind bei Sealana im Vergleich zu vielen anderen Amateur-Coins schon vor Abschluss des Presales bedeutende Entwicklungsschritt feststellbar, was auf eine gewisse Seriosität und Professionalität hindeutet. Zudem ist es ein weiteres Indiz, dass die Gerüchte stimmen könnten, dass Sealana von denselben Gründern wie der berühmte Memecoin Slerf stammt.

Erst vor wenigen Tagen hat das Team von Sealana die Interoperabilität des Coins verbessert. So ist er nun nicht nur auf der Blockchain von Solana, sondern ebenso auf der BNB Chain vorhanden. Dies steigert seine Vielseitigkeit und kann ihn gegenüber dem einseitigen Risiko eines einzelnen Ökosystems bewahren.

Über Sealana gibt es nur sehr wenige Informationen, was vermutlich die Fantasie der Investoren angetrieben hat. Stattdessen ist er mit einer Wundertüte für Anleger vergleichbar. Sollte die Marktkapitalisierung nur bei den eingeworbenen 3 Mio. USD liegen, könnte er im Falle von MAGA (TRUMP) um 239x steigen und im Falle von Dogecoin um 29.693x.

