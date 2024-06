Aktien Wochenrückblick - wieder eine Woche, in der wenig an der Kursfront passiert ist. Und Nachrichten über Preisentwicklung, Zinserwartungen und verschobene Zinssenkungen der Zentralbanken liessen die Aktienkurse nicht mehr in Richtung neue Hochs gehen, stattdessen konsolidierte der Markt auf Niveaus um die 18.500 Punkte. Berichtssaison nähert sich dem Ende ohne grössere Überraschungen und die Blicke richten sich auf die bekannten Sollbruchstellen einer möglichen Kurserholung: Konjunktursorgen über China, Ukrainekrieg, Nahostbrennpunkte und die Zins- und Konjunkturentwicklung in USA und Europa. ...

